Doppeltes Bruderpaar weist in Hüttwilen den Weg Die Gebrüder Hubmann und Kyburz sind mit Sekundarschülern einen Nachmittag lang in die Welt des Orientierungslauf-Sports abgetaucht. Andreas Taverner

Martin Hubmann erklärt den Teilnehmern auf der Karte, welche Route die schnellste ist. (Bild: Andreas Taverner)

Rund 120 Sekundarschüler haben am Dienstagnachmittag ungeduldig vor dem Eingang des Sekundarschulhauses Hüttwilen darauf gewartet, dass sie im praktischen Training im Orientierungslauf (OL) von den vier besten ihres Faches einen Nachmittag lang unterrichtet werden.

Aus der OL-Elite anwesend waren gleich zwei Gebrüderpaare, einerseits Andreas und Matthias Kyburz, andererseits die Eschliker Brüder Martin und Daniel Hubmann. «Sie alle haben zusammen über 50 Medaillen gewonnen und sind Welt- und Europameister im OL», stellte der Initiant und Sekundarlehrer Heinz Stuber die Topathleten vor.

Mädchen laufen den Buben davon

In insgesamt acht Gruppen haben die Profis die Schüler während gut drei Stunden unterrichtet. «Weiss jeder wo Norden ist?», will Martin Hubmann von den Teilnehmenden wissen. In drei der acht Gruppen haben die Mädchen gegenüber den Buben die Nase vorn. Auf die Frage von Hubmann, weshalb die Mädchen schneller seien, folgt betretenes Schweigen.

Ob und wie erfolgreich die Schüler ihr nun aufgefrischtes Wissen morgen Freitag, 3. Mai, anlässlich des Starts in die 9. Trophy-Serie in Hüttwilen umsetzten können, kann ab 17.30 Uhr bei der Mehrzweckhalle Geeren beobachtet werden.