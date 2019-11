Bezirksgericht Münchwilen: Diskussion in der Silvesternacht artet in Gewalt aus Das Bezirksgericht Münchwilen spricht einen 27-Jährigen wegen Körperverletzung schuldig. Er wurde zu einer Geldstrafe verurteilt. Barbara Hettich

Der Auslöser für den Streit des jungen Paares war eine Diskussion um Sexpraktiken. (Themenbild: Trix Niederau)

«Ich kann das nicht auf mir sitzen lassen, ihm ist nicht einfach die Hand ausgerutscht, er soll für das, was er mir angetan hat, zur Rechenschaft gezogen werden», sagte die 25-jährige Pflegefachfrau. Sie stand am Dienstag als Klägerin vor dem Bezirksgericht in Münchwilen und erzählte von der verhängnisvollen Nacht, in der sie mit ihrem Ex-Freund und einem befreundeten Paar im Haus seiner Eltern Silvester feierte.

Beim Essen sei man auf verschiedene Sexpraktiken zu sprechen gekommen, welche aber je nach Bestückung des Mannes kaum möglich seien. Sie habe ihrem Freund einen Klaps auf die Wange gegeben und gesagt, dass dies bei ihnen ja nicht der Fall sei.

Er fühlte sich beleidigt und erniedrigt

Später in der Nacht habe sie sich, leicht angetrunken, in sein Schlafzimmer zurückgezogen. Er sei nachgekommen, habe sie erst angeschrien, wie sie ihn durch die Penis-Diskussion beleidigt und erniedrigt habe. Dann habe er sie gepackt, an die Wand gedrückt und gewürgt. Weil er mit ihr nicht im gleichen Zimmer schlafen wollte, habe er sie hochgehoben und auf dem Weg in ein anderes Zimmer auf einen Glastisch geworfen, nochmals hochgehoben, in die Scherben geworfen und sie in die Seite getreten. Das befreundete Paar, das ebenfalls im Haus übernachtete, sei wach geworden. Als die Eltern des Mannes nach Hause kamen, habe sich die Situation beruhigt.

«Ich war in einem Schockzustand und habe erst am anderen Tag realisiert, was da passiert ist», erzählte die junge Frau. Sie sei zum Arzt und habe auf dessen Rat Anzeige erstattet. Die Staatsanwaltschaft hatte die Tat als versuchte schwere Körperverletzung eingestuft und forderte, den Angeklagten zu einer Geldstrafe von 300 Tagessätzen zu 120 Franken sowie einer Busse von 2500 Franken, zuzüglich Verfahrenskosten, zu verurteilen. Dies sei keine versuchte, sondern eine vollendete schwere Körperverletzung, sagte der Anwalt der jungen Frau. Sie habe sich einer Kiefer-Operation unterziehen müssen und leide unter posttraumatischen Störungen. Er verlangte Schadenersatz über 30000 Franken und eine Genugtuung über 15000 Franken.

Verteidiger verlangt einen Freispruch

Der Angeklagte wollte sich nicht äussern. Er sei schon zweimal von der Polizei und der Staatsanwaltschaft befragt worden und mehr habe er nicht zu sagen. Seine Anwältin forderte, ihn von Schuld und Strafe freizusprechen. Die Gutachter, die den Tathergang mit den Verletzungen des Opfers als stimmig bezeichneten, seien durch den Polizeibericht voreingenommen gewesen.

Es sei nicht möglich, dass ihr Mandant, zwar sportlich aber nicht muskulär, eine Frau von 52 Kilo auf einen 130 Zentimeter hohen Tisch hätte schmeissen können. Vermutlich sei die 25-Jährige betrunken in den Tisch gestolpert und habe sich dabei die Verletzungen zugezogen oder nachträglich noch selbst beigebracht. Das vermeintliche Opfer habe schon in früheren Jahren an psychischen Störungen gelitten.

Gericht hegt keine Zweifel

Das Gericht hegte indes keinen Zweifel an den Aussagen der jungen Frau. Eine akute Lebensgefahr habe allerdings nicht bestanden. Deshalb verurteilte das Gericht den Mann nur wegen einfacher Körperverletzung zu einer bedingten Geldstrafe von 160 Tagessätzen zu 120 Franken, sowie einer Busse von 2000 Franken. Zudem muss er die Kosten von 16798 Franken für Untersuchungs-, Verfahrens- und Gutachten-Kosten übernehmen und dem Opfer eine Genugtuung von 2000 Franken und eine Entschädigung von 7500 Franken bezahlen.

Das Bezirksgericht hat zudem einen Strafbefehl wegen Tätlichkeit über 300 Franken gegen die junge Frau aufgehoben. Sie hatte in jener Nacht dem Angeklagten eine Ohrfeige und einen leichten Biss verpasst.