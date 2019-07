Diplomfeier der PH Thurgau: Zwei Drittel der neuen Lehrpersonen bleiben im Thurgau Insgesamt 111 neue Lehrerinnen und Lehrer der Vorschul- und Primarstufe schliessen ihre Ausbildung an der Pädagogischen Hochschule ab. Anna Epper aus Güttingen erhält für ihre Diplomarbeit einen Förderpreis. Margrith Pfister-Kübler

An der Diplomfeier der PH Thurgau erhielten 111 neue Lehrerinnen und Lehrer der Vorschul- und Primarstufe ihre Diplome. (Bild: Margrith Pfister-Kübler)

78 Frauen und 11 Männer haben von der Pädagogischen Hochschule Thurgau (PHTG) ihre Bachelorurkunde auf der Primarstufe erhalten. 22 weitere Frauen wurden auf der Vorschulstufe diplomiert.

Das Sport- und Kulturzentrum Dreispitz in Kreuzlingen war am Samstag ein Zentrum der Zukunftsfreude. Nach dem dreijährigen Studium an der PHTG halten die 111 Absolventen nun ihre Lehrdiplome als Kindergarten- und Primarlehrpersonen in den Händen.

Erfolgreiche Kooperation mit Universität Konstanz

Zur Einstimmung an der Bachelorfeier erfreute der Campus-Kammerchor unter Leitung von Manuela Eichenlaub mit szenisch ergänztem Gesang. Anschliessend sprach Hochschulrektorin Priska Sieber zur Gästeschar aus Politik und Bildung – allen voran Regierungsrätin Monika Knill – und den Angehörigen der Diplomierten. Sie lobte die Arbeit der Lehrpersonen und die Leistungen der Absolventen.

Welch hohen Stellenwert die PHTG hat, «über die EU hinweg im binationalen Bildungsraum Kreuzlingen-Konstanz», das zeigte Kerstin Krieglstein in ihrer Rede auf. Die Rektorin der Universität Konstanz, die auch Hochschulratsmitglied der PHTG ist, lobte das Schweizer Bildungssystem und die Aufmerksamkeit für die frühkindliche Bildung sowie Entwicklung. In der Schweiz würden auch Lehrpersonen für die Vorschulstufe auf Hochschulniveau ausgebildet. Da habe die Thurgauer Hochschule eine Pionierstellung inne.

«Komplexes pädagogisches Handeln ist gefragt», sagte Kerstin Krieglstein und betonte, dass durch die Kooperation der PHTG und der Uni Konstanz wichtige Angebote und Projekte realisiert werden konnten. Dazu gehören der «Master Frühe Kindheit», die «Binational School of Education» und das «Binationale Zentrum Frühe Kindheit». Krieglstein rief die Absolventen dazu auf, Talent-Scouts zu sein und dabei nie ihren Entdeckergeist zu verlieren.

Fast alle haben eine Stelle gefunden

Vor der Diplomübergabe blendete Hans Amrhein, Leiter des Studiengangs Primarschule an der Hochschule, rund 30 Jahre zurück. Weniger festlich sei damals die Diplomfeier gewesen, auch hätten damals von 120 Absolventen nur 19 auf Anhieb eine Stelle gefunden. Ganz anders aktuell.

Alle Absolventinnen Vorschulstufe haben eine Anstellung in einem Kindergarten oder einer Basisstufe gefunden. Auf Primarstufe haben rund 93 Prozent eine Anstellung gefunden, was im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung von 7 Prozent darstellt.

Etwa zwei Drittel der Absolventen haben einen Job im Kanton Thurgau gefunden, das andere Drittel verteilt sich auf andere Kantone. «Zwei Drittel bleiben im Thurgau, obwohl sie im Kanton Zürich mehr verdienen würden», lobte Amrhein.

Auszeichnung für Arbeit über fremdsprachige Kinder

Vom Förderverein der Pädagogischen Hochschule Thurgau überreichte im Anschluss an die Diplomübergabe Präsident Walter Hugentobler einen Preis. Diese mit 500 Franken dotierte Auszeichnung ging an Anna Epper aus Güttingen. Sie befasste sich in ihrer Diplomarbeit mit dem Kindergartenstart fremdsprachiger Kinder.