Thurgauer Landwirtschaft: Digitalisierung kommt in die Spur In Tänikon diskutieren Experten das Thema «Landwirtschaft, Roboter und Konsumenten». Thomas Güntert

Podiumsleiter Bernhard Müller vom BBZ Arenenberg und Babette Sigg vom Schweizerischen Konsumentenforum. (Bild: Thomas Güntert)

«Wohl keine Innovation durchdringt die Landwirtschaft im Moment intensiver als die Digitalisierung, sie macht aber auch ängstlich», sagte Ueli Bleiker, Leiter vom Landwirtschaftsamt Thurgau, bei der Begrüssung der rund 50 Gäste an der Stroballenarene. Sie trafen sich auf der «Swiss Future Farm» in Tänikon.

Am Podium gaben Christian Eggenberger, Betriebsleiter der «Swiss Future Farm», Jens Christian Jensen vom amerikanischen Landmaschinenhersteller AGCO, Daniel Kressibucher, Landwirt und Mitinhaber der Kressibucher Agro AG und Babette Sigg vom Schweizerischen Konsumentenforum kurze Inputs.

90 Prozent weniger Pestizide dank Technik

Jens Christian Jensen bemerkte, dass in seinem Heimatland Dänemark die Pflanzenschutzmittel künstlich verteuert würden, damit mit der Marge Landschaftsschutz betrieben werden könne. Die Folge sei eine zunehmende Digitalisierung und ein zurückgehender Einsatz von Pflanzenschutzmitteln. Jensen bemerkte, dass mit Forschung, Beratung und der richtigen Technik bis 90 Prozent von Pestiziden eingespart werden könnten.

Daniel Kressibucher aus Lanzenneunforn konnte nach eigenen Angaben auf seinem Betrieb mit Hilfe der digitalen Technik den Pflanzenschutz um 50 Prozent reduzieren und den Ertrag um 20 Prozent steigern.

«Milch sollte 40 Rappen mehr kosten»

Bernhard Müller bemerkte eine Diskrepanz zwischen intensiver Biolandwirtschaft und den hochtechnischen Möglichkeiten der konventionellen Landwirtschaft. Der Podiumsleiter vom landwirtschaftlichen Bildungs- Beratungszentrum Arenenberg erwähnte, dass der Schweizer lediglich sieben Prozent seiner Gesamtausgaben für Nahrungsmittel ausgebe. Er bezeichnete es als «schizophren und zwiespältig», wenn der Konsument in der Schweiz natürlich produzierte Nahrungsmittel verlange, selbst aber nicht bereit sei, dafür mehr zu bezahlen.

Babette Sigg forderte faire Preise vom Produzent bis zum Konsument. «So lange wir ein Drittel von dem wegwerfen, was wir kaufen, geht es uns einfach zu gut. Uns tut es doch nicht weh, wenn der Liter Milch 40 Rappen mehr kostet, aber offenbar ist das undenkbar», so Sigg. Sie kritisierte auch das akribische Suchen nach Fehlern an Nahrungsmitteln, die nicht der Norm entsprechen und weggeworfen werden.

In der Strohballenarena gab es auch kritische Worte. «Wie lange soll das mit den Robotern denn noch weitergehen?», fragte ein Bauer aus dem Thurgau. Er befürchtet, dass kleine Betriebe verschwinden werden, weil sich die digitalen Technologien nur Spezialisten und Lohnunternehmen leisten können. «Ich fühle mich wie von einem Bumerang getroffen, wir geben uns in der Landwirtschaft alle Mühe und dann kommt aus der Öffentlichkeit ein Shitstorm», kritisierte ein anderer Podiumsteilnehmer.