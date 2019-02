Glosse Digitaler Filmriss Südsicht Die Schulen in Bichelsee-Balterswil haben einen Stromausfall simuliert. Eine solche Aktion würden wohl auch die Genossenschafter der Raiffeisen Regio Sirnach begrüssen. Zumindest während der Generalversammlung. Roman Scherrer

Roman Scherrer

Blackout Day. Tönt dramatisch. Fast so, als ob die Schüler- und Lehrerschaft in Bichelsee-Balterswil an einem kollektiven Filmriss leidet, nachdem es am Vorabend in der Dorfbeiz etwas gar bunt zu- und herging. Das ist natürlich Quatsch. Am besagten Vorabend war schliesslich noch Montag. Und abgesehen davon sind die Schüler zu jung für solche Spässe und würden nur ihre nächste Kodex-Medaille aufs Spiel setzen.

Nein, mit einem Filmriss hat die Aktion nichts zu tun. Vielmehr hat die Schule in Bichelsee-Balterswil einen Tag lang auf Strom verzichtet. Sie hat also gezeigt, wie Energiesparen richtig geht, und kommt dabei erst noch ohne Energiestadt-Label aus.

Ein stromfreier Schultag ist für die Schüler eine willkommene Abwechslung. Auch wenn sie zuerst Wasser aus dem Bach holen müssen, um das Endprodukt ihres Toilettengangs wegzuspülen. Immer noch besser, als Matheaufgaben auf der digitalen Wandtafel zu lösen.

In Aadorf würde das Projekt wohl nicht funktionieren. Dort sind alle Sekschüler mit Tablets ausgerüstet, die wohl nach und nach das klassische Schreibzeug ersetzen. Klar, die Geräte haben einen Akku. Ist der aber leer, haben die Schüler nichts mehr zu tun und können nach Hause gehen. Pech für all diejenigen, die ihr Tablet am Morgen noch aufgeladen haben.

Auch die Generalversammlung der Raiffeisen Regio Sirnach kommt nicht mehr ohne Strom aus. Die Veranstaltung mit Liveübertragung an zwei weitere Standorte lässt die Steckdosen glühen. Sollte es doch zu einem Stromausfall kommen, könnte sich die Bank sogar Sympathiepunkte abholen. Die trockenen Haupttraktanden würden übersprungen und man ginge direkt zu dem Teil über, für den die Genossenschafter so zahlreich erschienen sind: kulturelle Darbietung und Häppchen.