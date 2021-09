Diessenhofen «Wir wären parat, sind aber blockiert»: Bei Diessenhofen bietet das Rheinufer weiteres Potenzial für Renaturierungen Seit 2005 führt der Energieversorger SH Power am Rheinufer Renaturierungsmassnahmen durch. Nun informierten die Verantwortlichen über den aktuellen Stand.

Beni Homberger und Peter Hunziker informieren über den aktuellen Sachstand der ökologischen Aufwertungen im Staubereich des Kraftwerks Schaffhausen. Bild: Thomas Güntert

Peter Hunziker, Projektleiter Uferunterhalt, Benjamin Homberger, Begleitgruppe Ökofonds, und Mediensprecher Marco Nart informierten die Medien über die ökologischen Aufwertungen im Staubereich des Kraftwerks Schaffhausen, der bis etwa 100 Meter unterhalb des Campingplatzes Läui in Diessenhofen reicht.

Seit 2005 führte der Energieversorger SH Power für rund zehn Millionen Franken aus seinem Ökofonds rund sieben Kilometer Ufer in den natürlichen Zustand zurück, was einem Viertel der 14 Kilometer langen Konzessionsstrecke und etwa der Hälfte des wirklich renaturierfähigen Ufers entspricht.

Bei Diessenhofen gäbe es noch einiges zu tun

Zu Beginn der zweistündigen Bootsrundfahrt wurde in der Petribucht das Brutfloss für Uferseeschwalben besichtigt, das auf Initiative des Vogelschutzvereins Turdus Schaffhausen versuchsweise installiert wurde. Bisher haben allerdings noch keine Uferseeschwalben darauf gebrütet. Am Rheinufer unterhalb St.Katharinental, wo in den 1930er-Jahren als Arbeitsbeschaffungsmassnahmen rund 850 Meter Ufer durchgehend mit Betonplatten verbaut wurden, wurde der letzte Abschnitt auf einer Länge von 140 Meter abgebrochen. Es wurde ein Flachufer erstellt und der obere Böschungsbereich mit tiefwurzelnden Pflanzen gesichert.

Peter Hunziker erklärt, wie er die Flachufer an privaten Parzellen angelegt hat. Bild: Thomas Güntert

Peter Hunziker erklärte, dass es linksrheinisch zurzeit nur noch ein paar einzelne Abschnitte gibt, die man renaturieren könnte. Beispielsweise beim Bunker unterhalb von Paradies, bei der Badi Schlatt oder zwischen der Badi Schlatt und der Verlobungsbucht, wo die Strukturen allerdings durch die zerfallenen Verbauungen bereits entstanden sind.

Auf dem rund zwei Kilometer langen Abschnitt zwischen Diessenhofen und dem Ende des Konzessionsgebietes gäbe es noch ein grosses Potenzial an Betonplatten. Allerdings gibt es von verschiedenen Seiten heftigen Widerstand gegen den Abbruch. Wir wären parat, sind aber blockiert», sagte Hunziker, der nicht verstehen kann, dass gerade Fischer dagegen sind.

Fische profitieren von den Aufwertungen

«Rund 70 Prozent der heimischen Fischarten stehen auf der Roten Liste und sind gefährdet», sagte Benjamin Homberger. Im letzten Jahr untersuchte Joachim Gutruf vom Büro Aquatica Gewässerökologie, welchen Nutzen die Renaturierung für die Lebewesen im Rhein hat. Dabei verglich er in den verbauten und renaturierten Uferabschnitten die Bestände von Äschenlarven, Jungfischen und Kleinstwasserlebewesen, die für die Fische eine wichtige Lebensgrundlage sind.

Die Schwäne scheinen sich an den renaturierten Flachufern wohl zu fühlen. Bild: Thomas Güntert

Er konnte zehn verschiedene Fischarten feststellen, wobei die Dichte an Jungfischen entlang den renaturierten Abschnitten mit Kiesbänken, Buchten, Buhnen, Baum- und Wurzelstöcken bis zu 50 Mal höher ist, als an verbauten Abschnitten. In hoher Dichte kommen dort auch Äschen vor, deren Bestand seit Jahren durch die Wassererwärmung zurück geht.