Diessenhofen «So einfach war die Teilnahme noch nie»: Gemeindebewohner sammeln Bewegungsminuten via App Bis am 20. Juni sind die «bewegtesten Gemeinden der Schweiz» gesucht. Doch Corona verhindert die üblichen Veranstaltungen. Das Sportnetz Unterthurgau hat eine virtuelle Alternative gefunden.

Sportkoordinator Hanu Fehr mit der Gemeinde Duell-App. Bild: PD/Hanu Fehr

(red) Seit 2008 wird jährlich im Mai das «Coop Gemeinde Duell» von schweiz.bewegt veranstaltet. Doch auch in diesem Jahr findet pandemiebedingt kein Anlass bei der Sporthalle Letten in Diessenhofen statt, wie einer Mitteilung des Unterthurgauer Sportkoordinators Hanu Fehr zu entnehmen ist. Deswegen lancieren die Veranstalter eine virtuelle und individuelle Alternative über 51 Tage. Das Sportnetz Unterthurgau mit Sportkoordinator Fehr ist dafür zuständig und ruft in der Region Diessenhofen die Bevölkerung auf, teilzunehmen. «So einfach war die Teilnahme noch nie. Ausserdem verlosen wir mit einem Foto-Wettbewerb Preise», sagt Fehr.

Foto-Wettbewerb Teilnehmende aus den Gemeinden Schlatt, Diessenhofen und Basadingen-Schlattingen können Fotos von ihrer sportlichen Aktivität einsenden sowie auf Facebook oder Instagram teilen. Dabei müssen nicht zwingend Gesichter erkennbar sein. Unter allen Einsendungen werden ein «Goldvreneli», Thurgauer Gastro-Gutscheine sowie ein Boote-Abo verlost.

Joggen, Yoga, Home-Fitness, Velofahren, Inlineskaten, Reiten, Spazieren – grundsätzlich zählen alle Bewegungsformen. Die maximale Bewegungsdauer beträgt vier Stunden pro Tag. Der Veranstalter bittet die Teilnehmer, die Hygienemassnahmen und Vorgaben des Bundes und der Kantone auch während der sportlichen Aktivitäten zu berücksichtigen.

Sportliche Duelle mit Familien und Freunden

«Fordert Familie, Freunde, Vereins- und Arbeitskolleginnen und -kollegen heraus», sagt der Sportkoordinator Fehr, «eigene Duelle motivieren gegenseitig.» Vereine können sich untereinander duellieren und auch für Freunde oder Verwandte besteht die Möglichkeit sich sportlich zu messen, dies auch über die Kantonsgrenze hinaus.

Mehr Informationen unter: www.sportnetz-unterthurgau.ch oder bis zum 20. Juni telefonisch bei Hanu Fehr: 079 609 11 74.