Diessenhofen Intrigen, Mobbing und Anfeindungen: Warum ein Leuchtturmprojekt für selbstverwaltetes Wohnen scheiterte Ende November entscheiden die Mitglieder der Genossenschaft für selbstverwaltetes Wohnen (Gesewo) an einer ausserordentlichen Versammlung über den Verkauf der Liegenschaft Hirschen in der Altstadt von Diessenhofen. Hinter den Kulissen brodelt es.

Die «Hirschen»-Liegenschaft bildet das östliche Eingangstor zur Altstadt von Diessenhofen und soll bald verkauft werden. Bild: Thomas Brack

Die Idee, im Alter bei grösstmöglicher Wahrung der Selbstständigkeit und doch in Gemeinschaft mit andern unter einem Dach zu wohnen, steht auf der Kippe. Mit dem «Hirschen» hätte in Diessenhofen nebst dem Seniorenzentrum Vogelsang und dem St.Katharinental mit der Langzeitpflege eine Alternative für Wohnen im Alter entstehen sollen.

Feuer und Flamme für diese Idee war Vre Piatti, welche im August 2006 die Genossenschaft «Wohnen im Hirschen» gründete. Sie und ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter weibelten von Pontius zu Pilatus, um Geldgeber für das Projekt zu gewinnen. Die «Age»-Stiftung begeisterte sich für das Leuchtturmprojekt und sprach 400’000 Franken.

Vre Piatti, Gründerin der Genossenschaft «Wohnen im Hirschen» Diessenhofen. Bild: Nana Do Carmo

Mit Darlehen der Stadt- und Bürgergemeinde, Anteilscheinen der Genossenschaft sowie weiteren öffentlichen und privaten Geldgebern kam das erforderliche Eigenkapital von 1,4 Millionen Franken zu Stande. Die Familie Butti verkaufte den «Hirschen» für 1,15 Millionen, der vorgesehene Umbau der Liegenschaft mit Architekt Roman Giuliani verlangte weitere 6 Millionen. Es mussten also dringend weitere Investoren her.

Die Banken zeigten wenig Gehör, und es war damals ein Glücksfall, dass mit der Genossenschaft für selbstverwaltetes Wohnen (Gesewo) aus Winterthur ein Investor auf den Plan trat und die nötigen Hypotheken beschaffen konnte. So wurde der «Hirschen», diese sehenswerte mittelalterliche Altstadtliegenschaft als Teil der Stadtmauer, in ein modernes, energieeffizientes Gebäude mit 16 Wohnungen und einer Gewerbeeinheit umgebaut. Wie Piatti mitteilt, konnte so das Projekt von der Idee bis zum fertig gestellten Bau 2009 innerhalb weniger Jahren realisiert werden.

Was seit dem Kauf der Gesewo geschah 2007 erwarb die Genossenschaft für selbstverwaltetes Wohnen (Gesewo) aus Winterthur die mittelalterliche Liegenschaft in der Diessenhofer Altstadt und baute sie in ein modernes, energieeffizientes Gebäude um. 2009 zogen die ersten Genossenschafterinnen und Genossenschafter ein. Wie bei der Gesewo üblich, verwalteten sie die Liegenschaft selbst. Zur Selbstverwaltung gehören der Unterhalt der Liegenschaft und die Vermietung. Anfang 2019 übernahm die Gesewo die Verwaltung der Liegenschaft. «Zu diesem Zeitpunkt verzeichnete der ‹Hirschen› eine hohe Leerstandsquote, welche die Gesewo mit verschiedenen Massnahmen zu senken versuchte», heisst es in einer Mitteilung. Der erhoffte Erfolg blieb wohl auch wegen des regionalen Wohnungsüberangebots aus. Nun entscheiden die Gesewo-Mitglieder an ihrer ausserordentlichen Generalversammlung vom 23. November über den Verkauf der Liegenschaft. (red)

Es rumort hinter den Fassaden

Die Idee des Wohnexperiments begeisterte und zog Interessierte aus dem In- und Ausland an. Bald waren praktisch alle Wohnungen vergeben, und die Schlüsselübergabe erfolgte in einer kleinen Feier im Herbst 2009. Die ersten Bewohnerinnen und Bewohner zogen mit grosser Vorfreude ein. Doch es sollte anders kommen als geplant. Piatti macht heute die Konstellation der Bewohnerinnen und Bewohner für den Misserfolg verantwortlich. Insbesondere Bewohnende der ersten Stunde gebärdeten sich auf eine Art und Weise, dass viele den «Hirschen» früher oder später enttäuscht wieder verliessen. Intrigen, Mobbing und Anfeindungen waren an der Tagesordnung.

Die erhoffte Hilfe der Gesewo kam nicht oder zu spät. Mit dem Hinweis, die Mieterinnen und Mieter sollen sich ihre Hörner selbst abstossen, blieb sie lange untätig. Neuzuzügerinnen und Neuzuzüger blieben oft nur kurze Zeit, und wegen der vielen Kündigungen standen viele Wohnungen leer.

Kein handlungsfähiger Hausvorstand

Laut Katharina Gander, Geschäftsführerin der Gesewo, kämpfte der «Hirschen» seit mehreren Jahren immer wieder mit grossen Leerständen. Seit 2016 habe die Geschäftsstelle den Hausverein intensiv unterstützt, vor allem in der Vermietung und Vermarktung. Daneben sei die Stärkung der Hausgemeinschaft ein wichtiger Teil der Unterstützungsbemühungen gewesen. Leider sei es nicht gelungen, den Hausverein so aufzustellen, dass er von den Hausvereinsmitgliedern getragen wurde. Und so konnte kein handlungsfähiger Vereinsvorstand konstituiert werden. Aus diesem Grund habe der Vorstand der Gesewo den Selbstverwaltungsvertrag per Ende 2018 gekündigt.

Ende Januar 2019 habe der Vorstand entschieden, dass es das primäre Ziel sei, alle leerstehenden Wohnungen im «Hirschen» zeitnah zu vermieten. Dazu seien mehrere Schritte erforderlich gewesen. So seien die Nettomieten gesenkt, herkömmliche Mietverträge mit neuen Mieterinnen und Mietern geschlossen worden. Ebenso sei das Pflichtdarlehen entfallen. Wegen des regionalen Wohnungsüberangebots und auch wegen des Rufs des «Hirschen» bei den Einheimischen, dass innerhalb seiner Mauern mächtig Zoff herrscht, fruchteten diese Massnahmen nicht.

Darlehen der Stadt vollumfänglich zurückgezahlt

Am 23. November nun befinden die Mitglieder der Genossenschaft also an einer ausserordentlichen Generalversammlung über den Verkauf der Liegenschaft Hirschen. Das historische Wohnhaus mit 16 Wohnungen und einer Gewerbeeinheit ist für 5,99 Millionen Franken zu haben. Bisher gebe es drei ernsthafte Kaufinteressenten.

Markus Birk, Stadtpräsident Diessenhofen. Bild: PD

Laut Stadtpräsident Markus Birk habe die Gemeindeversammlung vom November 2007 einem Beitrag an den Umbau des «Hirschen» zugestimmt. Der Betrag von 400'000 Franken teilt sich zum einen auf in einen A-fonds-perdu-Beitrag von 110'000 Franken an die denkmalpflegerische Sanierung. Laut Gesetz ist die Stadt bei Denkmalschutzkosten in der Pflicht. Sie habe bei jedem denkmalgeschützten Gebäude auf Stadtgebiet einen Anteil an die Sanierungskosten beizutragen. Birk hält fest: «Die restlichen 290'000 Franken sind als achtjähriges Darlehen gesprochen worden, welche auf Heller und Pfennig zurückbezahlt worden sind.»