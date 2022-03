Diessenhofen Grünes Licht für Pastoralraum «Am See und Rhy»: Stimmberechtigte der katholischen Kirchgemeinde stehen hinter dem neuen Zusammenschluss An der Kirchgemeindeversammlung von katholisch Diessenhofen haben die Stimmberechtigten die Fusion mit fünf anderen katholischen Kirchgemeinden gutgeheissen. Das soll es möglich machen, Aufgaben gemeinsam anzupacken und zu finanzieren.

Kompliziertes soll simpler werden: Die katholischen Kirchengemeinden Untersee und Rhein, Stein am Rhein-Hemishofen, Ramsen-Buch, Diessenhofen, Basadingen-Schlattingen und Paradies wollen sich zu einem Pastoralraum «Am See und Rhy» zusammenschliessen. Grund dafür ist die am 1. Januar in Kraft getretenen neuen Verfassung der Katholischen Landeskirche des Kantons Thurgau. So sollen die komplizierten Strukturen durch ein grösseres Gebilde vereinfacht werden. Ausserdem gibt es immer weniger Pfarrer und Pastoralleiter, Religionslehrpersonen und Kandidaten für die Kirchengemeinderäte. Der Zusammenschluss erlaube, dass die staatskirchenrechtlichen Belange innerhalb des Pastoralraums gemeinsam wahrgenommen und Aufgaben finanziert werden können.

Die Thurgauer Landeskirche und der Synodalrat vom Kanton Schaffhausen haben den Vertragsentwurf bereits gutgeheissen. Ebenso sämtliche beteiligte Kirchengemeinden, die sich bereits getroffen haben. Vergangene Woche haben auch die 23 anwesenden Stimmberechtigten an der katholischen Kirchengemeindeversammlung in Diessenhofen grünes Licht gegeben. Es gab nur zwei Gegenstimmen.

Erfreuliche Jahresrechnung und verpasste Spende

Der Verwalter Heinz Bogo präsentierte die Rechnung 2021, die bei einem Gesamtaufwand von rund 536'000 Franken mit einem Ertragsüberschuss von fast 42'000 Franken abschloss. Das Resultat liegt 60'000 Franken über dem prognostizierten Budget. Der Gewinn entspricht etwa dem Betrag, der durch unvorhergesehene Nachsteuern in die Kasse kam. Durch den Ertragsüberschuss erhöhte sich das Eigenkapital auf rund 395'000 Franken.

Bogo präsentierte auch das Budget 2022 mit einem unveränderten Steuerfuss von 20 Prozent, einem Gesamtertrag von rund 570'000 Franken und einen kleinen Aufwandüberschuss von fast 4500 Franken. Rainer Naeff-Ludin stellte zum Schluss der Versammlung den Antrag, wegen der erfreulichen finanziellen Lage 5000 Franken an die Ukraine zu spenden. Bogo erklärte ihm, dass der Antrag nach der Genehmigung des Budgets zu spät kommt. Aber: «Wir werden eine unkomplizierte Lösung finden, um die Menschen in der Ukraine zu unterstützen», sagte Katharina Brütsch, Präsidentin der Kirchenvorsteherschaft Diessenhofens, zu Ende der anderthalbstündigen Versammlung.