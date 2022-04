Diessenhofen «Es ist ein Schritt in die richtige Richtung»: Eine Lösung bezüglich des Kirchenglockengeläuts ist gefunden – zumindest vorübergehend Im vergangenen Jahr hat Madeleine Felber aus Diessenhofen eine Petition lanciert, bei der es um die Anpassung des Glockengeläuts der evangelischen Stadtkirche ging. Nun hat die Kirchenvorsteherschaft eine probeweise Lösung verkündet. Danach können sich die Diessenhoferinnen und Diessenhofer dazu äussern.

Die evangelische Stadtkirche Diessenhofen. Bild: Janine Bollhalder

Es gehe nicht um die Frage: «Kirchenglockengeläut – Ja oder Nein?», sagt Madeleine Felber. Für die Diessenhoferin geht es vielmehr darum, wann und wie geläutet wird. Sie hat im November des vergangenen Jahres eine Petition mit dem Titel «Ruhe ist ein kostbares Gut» initiiert. Es ging darum, das Glockengeläut der evangelischen Kirche um 6 Uhr in der Früh einzustellen und den nächtlichen Zeitschlag einem humanen Nachtruhegesetz anzupassen. Nun haben die Kirchenvorsteherschaft und der Mesmer im Gespräch mit einer kleinen Delegation um Felber eine Lösung gefunden.

Ab dem 1. Mai werden die Viertel- und Halbstundenschläge zwischen 22 und 7 Uhr probeweise eingestellt. Ausserdem wird das Früh- und Abendgeläut von fünf Minuten auf drei verkürzt. Drei Minuten waren bereits Usus, bevor die Kirche 1970 renoviert und die Läutzeit verlängert wurde. Das liturgische Geläut, das sich auf kirchliche Anlässe bezieht, wird nicht verändert. So wird das Kirchenglockengeläut probeweise während sechs Monaten gehandhabt. Ab Oktober kehrt man zum bisherigen Zustand zurück.

Nach Probelauf ist die allgemeine Meinung gefragt

Die probeweise Lösung ist eine Vorbereitung für eine Abstimmung der Kirchgemeinde zum weiteren Vorgehen mit dem Kirchenglockengeläut im März 2023. Dafür wird nach dem sechsmonatigen Probelauf mittels einer öffentlichen Umfrage die Meinung sowohl der Anwohnerinnen und Anwohner der evangelischen Kirche als auch der restlichen Bevölkerung Diessenhofens eingeholt.

«Ich bin eigentlich zufrieden mit der gefundenen Lösung.»

Das sagt Madeleine Felber. Es ging ihr nie darum, die Kirchenglocken abzuschalten oder in Frage zu stellen. «Es war mir aber wichtig, anzuschauen, wie und wann die Glocken einsetzt werden.» Dafür hat sie sich engagiert, obwohl sie von den Kirchenglockenbefürwortern angegriffen und kritisiert wurde, wie sie erzählt. Felber hat nach der Lancierung ihrer Petition einen Fragebogen entworfen, in dem die Anwohnerinnen und Anwohner eintragen konnten, wann und weshalb sie sich am Geläut stören.

Die Auswertung der von 40 Personen ausgefüllten und kommentierten Fragebogen war im Gespräch mit der Kirchenvorsteherschaft Grundlage für eine Lösungsfindung. «Jeder konnte seinen Standpunkt darlegen und wir haben miteinander diskutiert. Ich denke, die gefundene Lösung ist ein Schritt in die richtige Richtung», sagt Felber. Ganz glücklich damit ist sie allerdings nicht, denn das Frühgeläut um 6 Uhr ist für sie noch immer eine Knacknuss.

«Man muss doch die Leute, welche die ganze Woche früh aufstehen und arbeiten, nicht auch noch am Samstag um diese Uhrzeit wecken.»

Jael Mascherin

Präsidentin evangelische Stadtkirche Bild: PD

Jael Mascherin, Präsidentin der evangelischen Kirchgemeinde, sagt ebenfalls, dass das Treffen mit der Delegation um Felber harmonisch verlief. Obwohl es Streitpunkte gab, seien die beiden Parteien relativ schnell auf einen Nenner gekommen. Zur Knacknuss Frühgeläut sagt sie: «Dass das Kirchenglockengeläut um 6 Uhr verschoben wird, vermute ich zu diesem Zeitpunkt nicht.» Denn es rufe zum Beten auf und ist somit sehr wertvoll.