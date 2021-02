Diessenhofen Die FDP ist sich ihrer Sache sicher: Nach einer virtuellen Vorstellungsrunde empfiehlt der Parteivorstand Marlène Reithofer Scherrer für den Stadtrat Das Rennen um den Platz im Diessenhofer Stadtrat lieferten sich Marlène Reithofer Scherrer und Fahrije Baftijari. Der Vorstand hat nun seine Empfehlung diesbezüglich abgegeben und schlägt zudem Dominik Büsser für die Gemeinderatswahlen in Schlatt vor.

Ein Blick auf das Städtchen Diessenhofen von der Rheinbrücke aus. Bild: Kevin Roth

(red) Aufgrund der Coronasituation hat sich der Vorstand der FDP Diessenhofen und Umgebung entschlossen, die beiden Kandidatinnen Marlène Reithofer Scherrer und Fahrije Baftijari zu einer virtuellen Vorstellungsrunde einzuladen.

Die beiden Frauen konnten sich unabhängig voneinander vorstellen und sich den Fragen der Vorstandsmitglieder stellen, wie es in einer Medienmitteilung der FDP Diessenhofen und Umgebung heisst. Beide Kandidatinnen nutzten die Gelegenheit und haben ihre Beweggründe für die Kandidatur dargelegt.

Diessenhofer Stadtratskandidatin Fahrije Baftijari Bild: PD

Fahrije Baftijari hat in einer schwierigen Zeit die Rauch Grafik GmbH übernommen und führt dieses nun mit zwei Mitarbeitern langfristig weiter. Sozial setzte sie sich bereits beim Aufbau des Café International ein.

Marlène Reithofer Scherrer engagiert sich als Präsidentin des Vereins Spielgruppe Diessenhofen, der mehrere Mitarbeiterinnen beschäftigt.

Beide Bewerberinnen verfolgen soziale und familienpolitische Aspekte, sind bodenständig und interessiert an der Entwicklung von Diessenhofen. Ein ausgeglichener Finanzhaushalt ist ihnen wichtig und die Steuereinnahmen und Ausgaben sollen gezielt eingesetzt werden.

Der FDP-Vorstand hat sich entschieden, Marlène Reithofer Scherrer zur Wahl vorzuschlagen. Sie gewann das Gremium durch ihre sympathische Vorstellung und die sachliche Auseinandersetzung mit verschiedenen Themen für sich. Ihre Motivation und ruhige, gradlinige Art überzeugte die Vorstandsmitglieder ebenso wie ihr fester Wille, sich für eine florierende Entwicklung Diessenhofens einzusetzen.

Diessenhofer Stadtratskandidatin Marlène Reithofer Scherrer Bild: PD

Der Vorstand der FDP Diessenhofen und Umgebung empfiehlt deshalb, Marlène Reithofer Scherrer am 7. März 2021 in den Stadtrat zu wählen.

Bei den Gemeinderats-Ersatzwahlen in Schlatt stellt sich mit Dominik Büsser, ein FDP Vorstandsmitglied zur Wahl. Der Vater von zwei Kindern und zog 2018 nach Schlatt. Im Jahr 1996 gründete er eine Firma im Informatikdienstleistungssektor und führt diese seither erfolgreich. Seit zehn Jahren leitet er als Präsident den Gewerbeverein Dinhard-Thurtal, wo auch sein Unternehmen ansässig ist.

Nach seinem Zuzug nach Schlatt ist er auch dem Industrie- und Gewerbeverein Diessenhofen und Umgebung (IGVD) beigetreten. Dominik Büsser fällt in Schlatt bereits nach kurzer Zeit durch sein Mitwirken in Vereinen und sein Engagement in der Regionalkonferenz Zürich Nordost auf, wo er als Privatperson Einsitz nimmt und die Interessen der Region im Sachplanverfahren für geologische Tiefenlager vertritt.

Dominik Büsser ist Kandidat für den Gemeinderat Schlatt. Bild: PD

Zum Schritt, sich zur Wahl zu stellen, hat ihn seine Neugierde nach einer neuen Herausforderung bewegt.Der FDP-Vorstand ist überzeugt, dass sich Dominik Büsser für die Gemeinde Schlatt einsetzen wird und empfiehlt ihn daher zur Wahl in den Gemeinderat Schlatt am 07. März 2021.