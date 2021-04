Diessenhofen Bilder der Weite und der Sehnsucht: Das Museum Kunst + Wissen lockt mit zwei besonderen Ausstellungen Zu sehen sind Werke von Fritz Preisig sowie eine Intervention des Winterthurer Künstlers Nicola Grabiele.

Die Bilder von links nach rechts: Flussschiffe in Montreal, Kanada 1958 (Kohle), Eagle Rock, New Jersey 1958 (Pastell), Hôtel de Ville, Québec 1958 (Bleistift). Bild: Dieter Langhart

Der Einstieg ist oben. Wo man in anderen Museen Stockwerke hoch geht, führt das Museum Kunst + Wissen rheinwärts, also hinab, auf einer steinernen Wendeltreppe im markanten Turm. Schon der Ort also ist besonders – die beiden aktuellen Ausstellungen sind es nicht minder, und sie lohnen einen ausgiebigen Besuch. Mit «Fritz Preisig: Zwischen Bodenhaftung und Reiselust» zeigt das Museum einen Künstler und Naturliebhaber, der zwar aus Winterthur stammte, aber oft im Thurtal malte, und dessen Enkelin Carol Schüle in Diessenhofen lebt und einen Teil seines Nachlasses verwaltet.

Fritz Preisig (1903­–1991) liebte die Natur, und er sah genau hin. Als Autodidakt hatte er es schwer gegenüber den arrivierten Künstlern, doch Kunstmäzen Oskar Reinhart förderte ihn.

«Preisig war ein Sonntagsmaler.»

Lucia Angela Cavegn, Kuratorin Museum Kunst + Wissen Diessenhofen. Bild: PD

Das sagt Lucia Angela Cavegn, die Kuratorin des Museums Kunst + Wissen, und sie meint es keineswegs abschätzig. Gemeinsam mit Jürg und Margrit Bischofberger vom Kunsthaus Elsau, das eine grosse Preisig-Sammlung besitzt, hat sie die Ausstellung zusammengestellt; eine Diessenhofer Ansicht bildet den Kern.

Entstanden ist ein Spannungsbogen zwischen den Blumen- und Gartenstillleben aus der Region und Bildern, die Preisig von seinen Studienreisen durch die Provence, auf Ischia oder in den USA heimbrachte. Auffällig auch sind die schmalen Hoch- und Querformate oder die winzigen Medaillons in einer Vitrine.

Selbstporträt und Blumenbilder

Vitrine mit Maluntensilien (v.l.) Landschaften bei Winterthur; Selbstporträt, 1962; Künstlergattin «Mein Liseli», undatiert. Bild: Dieter Langhart

Cavegn schwärmt von Preisigs geduldigem handwerklichem Können in den genauen Bleistiftzeichnungen, in den Pastellen, Ölgemälden und den «zauberhaften Aquarellen» auf Seide, die es ihr besonders angetan haben. Hier hängt eine grosse Bleistiftzeichnung, ein Selbstporträt im Cowboyhut – welch ein Kontrast zum winzigen Bild «Diessenhofen bei Nacht», das er neun Jahre vor seinem Tod malte.

Und da sind die detailreichen Blumen- und Gartenbilder. Der Maler wanderte zudem gern rheinaufwärts, um die wuchtigen Berge auf die Leinwand zu bannen. Lucia Angela Cavegn sagt lächelnd:

«Als Landschaftsmaler war Fritz Preisig hundert Jahre zu spät. Doch jetzt kommen seine lebens- und naturbejahenden Bilder gerade recht in Corona- und Fernweh-Zeiten.»

Jürg Bischofberger hatte seinen ersten Preisig mit 18 Jahren gekauft und hat ihn seither intensiv gesammelt – rund 200 Bilder sind es inzwischen. 2013 richtete Bischofberger eine Ausstellung im Kunsthaus Elsau aus, zu der eine reichhaltige Monographie erschien. Im Mai wird der Thurgauer Künstler Valentin Magaro da mit neuen Werken zu sehen sein.

In drei Räumen der Carl Roesch-Dauerausstellung des Museums Kunst + Wissen ist zudem eine Intervention des Winterthurer Künstlers Nicola Grabiele zu sehen, die bis Ende August verlängert wurde. Grabiele bezieht sich mit seiner Aedicula-Werkserie auf Roeschs Spätwerk, das sich der Abstraktion genähert hatte: mehrschichtige Bilder und raue Skulpturen, die Stille, Raum und Zeit ausstrahlen. «Sie umrahmen Leere, aber auch Offenheit, und sie wirken sinnlich, als würden sie atmen», sagt Cavegn.