Die Lust auf Dieselautos wird im Thurgau gebremst

Der Dieselskandal wirkt sich auf die neu in Verkehr gesetzten Dieselautos im Thurgau aus. Deren Zahl ging in einem Jahr um zehn Prozent zurück. An Fahrt gewinnen weiter Hybrid- und Elektroautos. Letztere sollen künftig mit einer Prämie gefördert werden.