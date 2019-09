Kommentar Diese Vorlage ist kein Selbstläufer Die Thurgauer Kantonspolizei kann sich mit ihrer Forderung eines Personalausbaus nicht in Sicherheit wiegen. Silvan Meile

Silvan Meile, Redaktor Thurgau.



Die Kantonspolizei verlangt Verstärkung. In der Vergangenheit hatte die Thurgauer Politik für solche Wünsche jeweils ein offenes Ohr. Trotzdem dürfte aus den am Freitag präsentierten Plänen kein politischer Selbstläufer werden.

Der Kommandant verlangt 91 neue Polizisten und 25 zusätzliche Zivilangestellte. Dieser Personalausbau katapultiert den Thurgau in der schweizweiten Rangliste der Polizeidichte vom Schlussrang ins Mittelfeld. Für einen Kanton, der das Glück hat, in der Kriminalstatistik weit unter dem Schweizer Durchschnitt aufgelistet zu sein, ist das ein luxuriöses Ziel.

Auch in den Augen der Bevölkerung könnte die Rechnung nicht aufgehen. In elf Dörfern hat die Kantonspolizei in den letzten Monaten den Posten geräumt. Nun wird genau diese Polizei aufgrund ihrer aktuellen Ausbaubestrebungen für die geforderten zusätzlichen Mitarbeitern dereinst neue Arbeitsplätze schaffen müssen. Auf die 16,3 Millionen Franken teure Personalaufstockung könnte also bald schon ein Baugesuch folgen.

Natürlich ist Sicherheit nie gratis. Hier entsteht aber der Verdacht, als schiesse die Kantonspolizei mit einer Maximalforderung absichtlich übers Ziel hinaus. Um auch nach einer allfälligen Streichungsübung im Parlament immer noch als Sieger vom Platz zu gehen.

Der Grosse Rat, der in zwei Sparrunden bereits jeden Franken zweimal umgedreht hat, muss auch bei diesem Geschäft genau hinschauen. Die Polizei kann sich nicht in Sicherheit wiegen.