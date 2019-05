Diebe und Waisen gesucht: Thurgauer Theaterprojekt veranstaltet Casting für junge Schauspieler im ganzen Kanton Für die jungen Rollen im Theaterprojekt «Oli Twist» wird es ein Casting geben. Thurgauer Kinder-Schauspieler zwischen 10 und etwa 15 Jahren erhalten die Möglichkeit, mit Profis auf der Bühne zu stehen. Larissa Flammer

Regisseur Florian Rexer mit zwei Kindern. (Bild: PD)

Wie bei Dieter Bohlen wird es auf keinen Fall. Das betont Regisseur Florian Rexer. Wenn Kinder und Jugendliche an das Casting für das Theaterprojekt «Oli Twist» kommen, «wird niemand niedergemacht».

Die Produktion von Rexer und Projektleiter Andreas Müller geht nächsten Winter auf Tour. In «charmanten Lokalitäten» im ganzen Kanton soll das Stück aufgeführt werden, deshalb sollen auch Schauspieler aus dem ganzen Thurgau mitmachen.

Für die jungen Rollen – Waisenkinder, Mitglieder der Diebesbande oder sogar Oliver selber – organisieren die Verantwortlichen am 15. und 16. Juni ein Casting. Ein «Kennenlernen» nennt es der Regisseur. Bei ihm müssen sich Interessierte bis Ende Mai anmelden und erfahren dann den Ort.

Szenen werden den Talenten der Schauspieler angepasst

«Grundsätzlich ist das Casting offen für jeden», sagt Müller. Gesucht werden 10 bis 15 Personen – Mädchen und Buben – zwischen 10 und 15 Jahren. «Beim Alter sind wir gegen unten strenger und gegen oben eher offen.» 18-Jährige, die jünger aussehen, sind daher grundsätzlich ebenfalls willkommen.

Zu den Anforderungen sagt Regisseur Rexer: «Alles, was die Geschichte fordert, ist im Stück drin.» Die Schauspieler singen, machen Musik und balgen sich auch mal.

«Es wäre wünschenswert, wenn jemand mehrere Talente auf sich vereint.»

Also zum Beispiel schauspielern kann und auch ein Instrument spielt. In der Jury wird unter anderem auch die Choreografin Platz nehmen. Sie wird etwa abschätzen, ob jemand, der Lust auf eine Tanzszene hat, auch das Zeug dazu mitbringt.

Rexer betont aber: «Wie wir die einzelnen Szenen gestalten, haben wir noch offen gelassen. Das entscheiden wir, wenn wir wissen, wer mitspielt.» Das Stück wird also an die ausgewählten Schauspieler angepasst. Habe ein Kind beispielsweise ein Talent für Zaubertricks, könne das in eine Diebesszene einfliessen. «Am Casting erhält daher jeder die Möglichkeit zu zeigen, was er mitbringt», sagt Rexer.

Auch Profi-Cast ist noch nicht komplett

Für die beiden Kulturschaffenden ist «Oli Twist» das zweite gemeinsame Projekt. Rexer, im Thurgau vor allem als künstlerischer Leiter der Schlossfestspiele Hagenwil bekannt, und Müller, Kulturbeauftragter der Stadt Amriswil, haben bereits beim fahrenden Kleintheater «Verschwindibus» zusammengearbeitet. Nun machen sie zum ersten Mal ein Kinder-Casting. Müller sagt:

«Wir wissen nicht, was kommt.»

Projektleiter Andreas Müller. (Bild: Rita Kohn)

Eine grosse Gage erhalten die jungen Schauspieler nicht. «Aber sie haben die Möglichkeit, mit Profis zu arbeiten», sagt der Projektleiter. Damit sind vor allem der in Romanshorn wohnhafte Regisseur und die erwachsenen Schauspieler gemeint. Wobei der Profi-Cast auch noch nicht komplett ist.

Professionelle Produktion und kein Kindertheater

Nach den Sommerferien beginnen für alle die Proben. «Deren Termine werden wir zeitlich an die Kinder anpassen», sagt Rexer. So kommen Theater und Schule aneinander vorbei. «Bei den jungen Rollen wollen wir wenn möglich auch Doppelbesetzungen, falls die Kinder bei den Aufführungsterminen nicht immer können.»

Das Projekt ist allerdings kein Kindertheater, sagt Leiter Andreas Müller:

«Mitmachen kann nur, wer wirklich Lust hat und ernsthaft bei der Sache ist.»

Gerade weil die restlichen Schauspieler Profis sind, ist eine gute Zusammenarbeit wichtig.