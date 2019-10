Die Zwillinge Alessia und Selina Arnold vom Eissportklub Frauenfeld sammeln für ihre grosse Leidenschaft

«I believe in you» ist nach eigenen Angaben die erste und weltweit erfolgreichste Crowdfunding-Plattform für den Schweizer Sport, gegründet von den beiden Olympia-Athleten Mike Kurt (Kanu) und Fabian Kauter (Fechten). Auf «I believe in you» kann jeder, ob Mannschaft, Nachwuchstalent oder Weltklasse-Athlet, Geld für sein Sportprojekt sammeln. Das System ähnelt einem digitalen Sponsorenlauf.