Die zweite grosse Wärmering-Erweiterung ist bewilligt - Frauenfelder Gemeinderat sagt einstimmig Ja Der Wärmering steht vor dem Endausbau. Nach der Erweiterung in die Grabenstrasse bewilligt der Gemeinderat auch die neuen Leitungen zwischen Algisserstrasse und Badi. Kostenpunkt: 939'000 Franken. Mathias Frei

Stadtrat Ruedi Huber. (Bild: Donato Caspari)

Das wäre dann laut geworden. Stadtrat Ruedi Huber hätte sich die Frauenfelder Klimastreik-Demonstranten am Mittwochabend an der Gemeinderatssitzung gewünscht. «Damit sie sehen, wie sich die Frauenfelder Politik von links bis rechts für ein gutes Projekt einsetzt.» Der besagte Einsatz resultierte in einem einstimmigen Ja (bei 34 anwesenden Gemeinderäten) zur Erschliessung des Gebiets Algisserstrasse bis Schlossmühlestrasse/Hallenbad mit Leitungen des Fernwärmerings. Das kostet 939'000 Franken.

FDP-Gemeinderat Michael Lerch. (Bild: PD)

Mit der geplanten Erweiterung ist der Wärmering grosso modo fertig gebaut. Dies hielt Michael Lerch (FDP), Sprecher der Geschäftsprüfungskommission Bau/Werke/Anlagen, fest. Danach gehe es vor allem noch darum, die Anzahl Anschlüsse kontinuierlich zu erhöhen.

«Treu, aber auch anstrengend»

Stadtrat Huber bilanzierte, die Fernwärme sei ihm in den vergangenen Jahren «eine treue, aber anstrengende Begleiterin» gewesen. Ab und zu habe er sich gewünscht, sich von ihr scheiden lassen zu können. Huber meinte:

«Ich hätte nicht zu träumen gewagt, dass wir nun über diese Botschaft diskutieren.»

EVP-Gemeinderat Michael Hodel. (Bild: PD)

CH-Gemeinderat Peter Hausammann. (Bild: PD)

Konkret geht es um eine Erweiterung um 550 Meter. Aktuell endet der Wärmering an der Algisserstrasse. Von dort sollen die Leitungen via Marktplatz an die Schlossmühlestrasse geführt werden. Weil der Leitungsbau im Rahmen zweier Tiefbauprojekte (Algisserstrasse und Knoten St.Galler-/Marktstrasse) stattfindet, können 200'000 Franken gespart werden. Es ist die zweite grosse Erweiterung nach dem Leitungsarm vom Oberen Mätteli an die Grabenstrasse 5/7, den der Gemeinderat vor sieben Monaten bewilligt hatte und der seit Februar in Betrieb ist. Aus den Fraktionen gab es wohlwollende Voten.

FDP-Gemeinderat Philipp Geuggis. (Bild: PD)

SP-Gemeinderat Pascal Frey. (Bild: PD)

Man war sich zwar einig, dass der Wärmering zumindest mittelfristig nicht zum Goldesel werde, aber eine ökologisch sinnvolle Technologie darstelle. Zudem fand in der Diskussion der Zusammenhang zum Hallenbad-Neubau Erwähnung. Denn Fakt ist: Ohne diesen ist die Erweiterung auch im besten Fall, also bei maximaler Anschlussdichte, wirtschaftlich nicht lohnenswert. Wer diese Wärmering-Erweiterung bewillige, müsse im Hinterkopf auch ein Ja zum neuen Hallenbad haben, sagte Michael Hodel (EVP). Peter Hausammann (CH) widersprach dieser Folgerung.

SVP-Gemeinderat Robert Zahnd. (Bild: Reto Martin)

Grünen-Gemeinderat Michael Pöll. (Bild: PD)

Philipp Geuggis (FDP) sprach von einer logischen Folge nach dem Ja zur Erweiterung in die Grabenstrasse. «Wer A sagt, muss auch B sagen.» Pascal Frey (SP) machte sich Gedanken zur zukünftigen Anschlussdichte und hielt fest, dass es nicht einfach ein Abwinken dieser Botschaft sei. Robert Zahnd (SVP) lobte, dass man die Gelegenheit der zwei Tiefbauprojekte nutzt und Geld spart. Derweil setzte Michael Pöll (Grüne) Hoffnungen in die Klimawandel-Diskussion, um das Potenzial des Wärmerings besser auszuschöpfen.