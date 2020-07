Die Vetter AG plant in Frauenfeld 142 Wohnungen auf der grünen Wiese Wohnraum für 300 bis 350 Menschen. Zwischen Walzmühle- und Junkholzstrasse soll die Grossüberbauung Fliederpark II entstehen.

Eine Visualisierung der Überbauung Fliederpark II. (Bild: PD)

Das Bauen in Frauenfeld geht weiter. Wie einer Medienmitteilung des in Lommis beheimateten Bau- und Immobilienunternehmens Ed.Vetter AG, besteht in der Kantonshauptstadt zwischen der Walzmühle- und der Junkholzstrasse ein grösseres Baulandpotenzial. Die Vetter AG und die Familie Meyer als weitere Grundeigentümerin möchten das Gebiet entwickeln.

Urs Vetter, Geschäftsleitungsmitglied Vetter AG. (Bild: Olaf Kühne)

Geplant ist gemäss Vetter-Geschäftsleitungsmitglied Urs Vetter eine Wohnüberbauung mit dem Namen Fliederpark II. Das Projekt soll um die 142 Wohnungen beinhalten, die zukünftig zwischen 300 und 350 Personen Platz bieten dürften. Vetter hat, wie er selber sagt, noch keine Übersicht, wie viele Millionen Franken in die Überbauung investiert werden. Der Gestaltungsplanperimeter beträgt 22'000 Quadratmeter, davon befinden sich 18'000 Quadratmeter im Besitz der Vetter AG, der Rest gehört der Familie Meyer.

Fünf Büros nahmen am Wettbewerb teil

«Mit einem Studienauftrag soll an dieser zentrumsnahen Lage eine städtebaulich überzeugende und architektonisch hochstehende Wohnüberbauung mit einem breiten Angebot an unterschiedlichen Wohnformen realisiert werden.» So heisst es in der Mitteilung. Fünf Architekturbüros hätten verschiedene Lösungen für diese Aufgabenstellung ausgearbeitet. Die Projekte seien durch ein Fachgremium beurteilt.

«Alle Entwürfe überzeugten durch die hohe Qualität und eine sorgfältige Arbeitsweise.»

Eine Visualisierung der Überbauung. (Bild: PD)

Das Beurteilungsgremium empfahl den Veranstaltern einstimmig die Arbeit der Strut Architekten AG, Winterthur zur Weiterbearbeitung. Deren Konzept überzeuge durch seine starke Identität, und dem differenzierten Umgang am Siedlungsrand und zur benachbarten Umgebung. Das Projekt biete vielfältige und durchdachte Wohnungen. Für das Quartier können ein öffentlicher Durchgangsweg für den Fuss- und Veloverkehr sowie grosszügige Frei- und Aufenthaltsflächen angeboten werden. Das aus dem Studienauftrag hervorgegangene Gewinnerprojekt dient als Grundlage für die Anpassung des Zonenplans und den im Anschluss auszuarbeitenden Gestaltungsplan.

Vor Realisierung sei eine Umlegung der Kanalisations- und Werkleitungen nötig, sagt Urs Vetter. Und: «Die Familie Meyer wird weiterhin im Bauernhaus vor Ort wohnen.»