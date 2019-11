Knapper Entscheid: Die Thurgauer SVP nominiert Urs Martin als Regierungsrat Die Delegierten der Thurgauer SVP schicken den Romanshorner Kantonsrat Urs Martin ins Rennen um die Nachfolge von Jakob Stark. Das Nachsehen hat der Busswiler Urs Schrepfer. Silvan Meile

Kantonsrat Urs Martin kandidiert als Thurgauer Regierungsrat. (Bild: Andrea Stalder)

Die Thurgauer SVP steigt im Frühling mit Urs Martin in den Regierungsratswahlkampf. Der Oberthurgauer setzte sich am Donnerstagabend in der parteiinternen Ausmarchung mit 115 zu 108 Stimmen äusserst knapp gegen Urs Schrepfer durch. 223 SVP-Delegierte waren in der Mehrzweckhalle in Lengwil anwesend.

Der 40-jährige Martin arbeitet im Kader der Privatklinikgruppe Hirslanden . Seit 2008 gehört er dem Grossen Rat des Kantons Thurgau an. Dass er an den Gesamterneuerungswahlen vom 15. März 2020 in die Thurgauer Regierung einzieht, gilt als wahrscheinlich. In der fünfköpfigen Regierung ist die SVP seit Jahren mit zwei Mitgliedern vertreten. Nebst Martin nominierten die Delegierten am Donnerstagabend auch Monika Knill. Die bisherige Regierungsrätin kandidiert für eine weitere Amtszeit.