Die Thurgauer SP will mit den Leuten statt über sie reden Die Sozialdemokraten steht schon mitten im Wahljahr. Im März 2020 will die Partei ihre Grossratsfraktion ausbauen. Das Hauptaugenmerk der Jungpartei liegt derzeit auf den Klimastreiks. Larissa Flammer

Die SP auf der Terrasse des «La Terrasse» in Frauenfeld: Parteisekretär Julian Fitze, Regierungsrätin Cornelia Komposch, Fraktionspräsidentin Sonja Wiesmann, Parteipräsidentin Nina Schläfli und Juso-Präsident Joël Reichelt. (Bild: Larissa Flammer)

Für die anstehenden Wahlen formuliert SP-Thurgau-Präsidentin Nina Schläfli ein klares Ziel:

«Zulegen. Bei den kantonalen Wahlen deutlich.»

In einem Jahr wird der Grosse Rat gewählt, die Vorbereitungen dafür laufen. Bereits im Herbst wird das Rennen nach Bern entschieden. Wer für die SP dabei an den Start geht, verrät Schläfli noch nicht. Die Nominationen für den Nationalrat werden am 5. April vorgenommen, die Ständeratskandidatur wird im Mai bekannt gegeben.

Von Tür zu Tür gehen

Bereits während der Kommunalwahlen hat die SP Thurgau mit über 1250 Menschen gesprochen. «Wir werden auch für die National- und Ständeratswahlen eine Basiskampagne durchführen», sagt die Parteipräsidentin. Sie selber war schon bei Quartierumfragen dabei, ging von Tür zu Tür und sprach mit den Menschen über deren Befinden und Wünsche.

Auch Parteisekretär Julian Fitze hat Freude an dieser basisdemokratischen Aktion:

«Es ist schön zu sehen, dass unsere Positionen in der Bevölkerung verankert sind.»

Mit Blick auf die Zukunft sagt er: «Wir wollen noch mehr mit den Leuten reden, statt über die Leute reden.»

Das «Frauenjahr» ist ein grosses Thema

Im Frauenfelder «La Terrasse» haben am Freitag fünf Parteipersönlichkeiten ihre Schwerpunkte für das laufende Jahr vorgestellt. Schläfli betont neben den Wahlen das von der SP ausgerufene «Frauenjahr». Für sie gehören dazu die Lohngleichheit, die Anerkennung von Care-Arbeit als Arbeit, eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie und der Einsatz gegen Gewalt an Frauen.

Die Parteipräsidentin sagt: «Am Frauenstreik vom 14. Juni werden wir uns aktiv beteiligen und versuchen, auch im Thurgau etwas auf die Beine zu stellen.»

Ein Anliegen ist ihr auch die nationale Prämien-Entlastungsinitiative, in deren Komitee sie sitzt und für die die SP aktiv Unterschriften sammeln wird.

Mehr Möglichkeiten im Parlament

Fraktionspräsidentin Sonja Wiesmann hebt die beiden parlamentarischen Instrumente hervor, welche die SP im Thurgau einführen will: das Postulat und die parlamentarische Untersuchungskommission.

Ein persönliches Anliegen ist ihr die Veranstaltung Woman Ost, die nächsten Samstag an der Kanti Wil stattfindet. Wiesmann ist Mitorganisatorin und sagt:

«Es freut mich sehr, dass wir SP-Frauen aus dem Thurgau dort so gut vertreten sind.»

Nicht dabei sein konnte am Freitag Nationalrätin Edith Graf-Litscher, da die Legislatur in Bern verlängert wurde. Die von ihr präsidierte Verkehrskommission beschäftigt sich zurzeit mit dem Ausbauschritt 2019 der Nationalstrassen und mit dem strategischen Entwicklungsprogramm Eisenbahninfrastruktur.

Staatspersonal und Sicherheit der Bevölkerung

Regierungsrätin Cornelia Komposch betont zwei Schwerpunkte: das Kantonspersonal und die Sicherheit der Bevölkerung. Bei den Angestellten des Kantons sind ihr der Lohn, die fünfte Ferienwoche für 20- bis 50-Jährige, die flexible Pensionierung und der Vaterschaftsurlaub ein Anliegen. Zu Letzterem sagt sie:

«Die fünf Tage, die wir für dieses Jahr erreicht haben, sind ein erster Schritt. Ich kann mir aber durchaus noch etwas mehr vorstellen.»

Nicht zuletzt müssen die personellen Ressourcen der Arbeitslast angepasst werden, wenn es nach der SP-Regierungsrätin geht: «Die Arbeitslast nimmt mit der Einwohnerzahl zu und die Aufgaben werden zum Teil auch immer komplexer.»

Beim Thema Sicherheit erwähnt Komposch die Reorganisation der Kantonspolizei. Diese wird so aufgestellt, dass sie schnell vor Ort sein kann. Der Regierungsrat sei zudem dabei, die Situation im Kantonalgefängnis zu analysieren. «Wir brauchen mehr Platz», sagt die Sicherheitsdirektorin. Die Bedingungen für die Gefangenen müssten verbessert werden.

Juso hat seit Klimastreik mehr Mitglieder

Als neuer Präsident führt Joël Reichelt die Juso Thurgau ins Wahljahr. Die Jungpartei hat eine eigene Nationalratsliste, auf der gleich viele Frauen wie Männer stehen. Das Hauptaugenmerk liegt aber auf den Klimastreiks. Reichelt sagt:

«Es ist wichtig, dass wir den Jungen, die sich dadurch jetzt für Politik interessieren, zeigen, dass wir etwas verändern wollen.»

Seit dem Klimastreik vor einer Woche weist die Juso tatsächlich einen Mitgliederzuwachs auf. Der Präsident betont: «Das freut uns. Vor allem, weil die Leute von sich aus zu uns gekommen sind.»