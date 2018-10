Nach Spuhler-Absage für den Ständerat: Wer springt für die Thurgauer SVP in die Bresche? Die Thurgauer SVP ist sich sicher, den Ständeratssitz des zurücktretenden Roland Eberle halten zu können. Aber die Partei weiss noch nicht, wer nach Peter Spuhlers Absage in den Wahlkampf steigen sollte. Silvan Meile

2015 gemeinsam im Amt bestätigt: die beiden Thurgauer Ständeräte Brigitte Häberli und Roland Eberle. (Bild: Andrea Stalder (18. Oktober 2015)

Bei der Thurgauer SVP hat es allen die Sprache verschlagen. Zwar ist nach Peter Spuhlers Verzicht auf eine Ständeratskandidatur das parteiinterne Rennen um die Nachfolge von Ständerat Roland Eberle lanciert. Doch niemand will sich in Stellung bringen. Die möglichen Kandidaten hüllen sich in Schweigen. «Ich will das noch genau mit der Partei absprechen», sagt Jakob Stark. Eine Absage würde zumindest anders klingen. Der SVP-Regierungsrat bringt mit, was es für das Amt als Ständerat braucht. Dadurch gehört er zum engsten Kreis der möglichen Kandidaten fürs Stöckli. Ein Nachteil könnte sein Alter sein. Von einem Ständerat wird üblicherweise erwartet, dass er zwei Amtsdauern beziehungsweise acht Jahre im Amt bleibt. Stark ist bereits 60 Jahre alt.

Eher ein Vorteil ist hingegen das Alter von Starks Amts- und Parteikollegin Monika Knill. Sie ist erst 46 jährig und blickt dennoch bereits auf zehn Jahre Erfahrung in der Kantonsregierung. Auch sie will sich zuerst mit der Partei absprechen. «Nächste Woche sollte Klarheit herrschen», erklärt Bauernpräsident Markus Hausammann, amtsältester SVP-Nationalrat aus dem Thurgau. Bis dahin schweigt auch er darüber, ob er tatsächlich Ambitionen hat, in den Ständerat zu wechseln.

Parteipräsident ist sich sicher, den Sitz halten zu können

«Es wäre für die Partei bequem gewesen, fast zu bequem, hätte Peter Spuhler kandidiert», sagt Ruedi Zbinden, Präsident der Thurgauer SVP. Dem Unternehmer und ehemaligen Nationalrat hätte kaum jemand die Wahl und somit die Rückkehr nach Bundesbern streitig machen können. Sein Einzug ins Stöckli wäre wohl zum Selbstläufer geworden. «Die Bevölkerung weiss seine Verdienste zu würdigen», sagt Zbinden. Doch nun wird nichts aus dem grossen Bahnhof für den Zughersteller.

Mit dem Rücktritt Eberles und dem Verzicht Spuhlers wird der Thurgauer Sitz im Ständerat an den Eidgenössischen Wahlen in einem Jahr angreifbar. Davon zeigt sich Parteipräsident Zbinden aber unbeeindruckt. «Dieser Sitz steht uns zu.» Seine Partei blicke auf eine lange Tradition im Ständerat zurück. «Roland Eberle, Hermann Bürgi, Hans Uhlmann», zählt Zbinden spontan auf. Dieser Sitz bleibe auch künftig in den Händen der SVP. «Wir haben unter unseren 3300 Mitgliedern einige Leute, die das Wissen und das Können für dieses Amt mitbringen.» Mit mehreren Personen seien bereits Gespräche geführt worden. Doch auch Zbinden hütet sich, Namen zu nennen.

Zwei Thurgauer Frauen im Ständerat sind möglich

Offiziell nominiert die SVP am 19. Februar in Weinfelden. Ziel sei es, den Parteivertretern dann eine Auswahl an Kandidaten zu bieten, sagt Zbinden. Die Geschlechterfrage spiele dabei keine Rolle. Neben Brigitte Häberli, die für die CVP erneut antritt und die Wahl mühelos schaffen dürfte, wären ab der nächsten Legislatur auch das Novum von zwei Thurgauer Ständerätinnen denkbar. Nebst Monika Knill nimmt sich weder die 34-jährige SVP-Nationalrätin Diana Gutjahr noch die 62-jährige Amts- und Parteikollegin Verena Herzog aus dem Rennen als Nachfolgerin von Roland Eberle. «Eine Kandidatur als Ständerätin halte ich mir offen», teilt Herzog mit. Noch seien aber parteiinterne Absprachen notwendig. Mehrere starke und geeignete Persönlichkeiten stünden zur Verfügung, gibt sie zu bedenken.