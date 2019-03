Die Steuereinnahmen der Primarschule Homburg schwanken ungemütlich Die Rechnung der Primarschule schliesst mit einem Plus, obwohl ein Defizit budgetiert war. Für die Behörde weniger schön sind dagegen die unerwartet tiefen Steuereinnahmen. Stefan Hilzinger

Finanzchef Daniel Bühr und Präsidentin Gaby Herzog stellen Rechnung und Budget der Primarschule Homburg vor. Bühr übernimmt auf 1. Juni das Präsidium. (Bild: Stefan Hilzinger)

Zwei Versammlungen in zwei Stunden gab es am Mittwochabend in der Turnhalle Unterhörstetten. Finanziell Erfreuliches gab es sowohl bei der Primarschule Homburg als auch bei der Sek Müllheim zu hören (siehe unten). Im Homburg war die Freude für die scheidende Präsidentin Gaby Herzog noch etwas grösser, weil Mitte Mai der Neubau «Silberlinde» in Hörhausen eingeweiht wird. «Nun sind wir gewappnet für die steigenden Schülerzahlen», sagte Herzog.



Finanzchef Daniel Bühr, der Herzog per 1. Juni als Schulpräsident folgen wird, wies bei der Vorstellung der Rechnung 2018 auf die deutlich unter Budget liegenden Steuereinnahmen hin. «Es ist nicht alles Geld eingetroffen, das wir uns erhofft hatten», sagt Bühr. Solche Schwankungen erschwerten der Schule die Kalkulation. Trotzdem schloss die Rechnung mit einem Überschuss von knapp 47'000 Franken ab, budgetiert war ein Verlust von 12'000 Franken.

Höherer Beitrag vom Kanton

Namentlich ein höherer Kantonsbeitrag und zusätzliche Grundstückgewinnsteuern glichen die Mindereinnahmen bei den Steuern aus. Der Gesamtaufwand lag bei 5,6 Millionen Franken, rund 110'000 Franken unter Budget. Die 58 Schulbürger nahmen die Rechnung diskussionslos und einstimmig an. Gleiches geschah mit dem Voranschlag 2019. Der rechnet bei einem Gesamtaufwand von 2,53 Millionen Franken mit einem Verlust von 182'000 Franken. Das sei verkraftbar, sagte Bühr. Er hoffe auf einen besseren Abschluss. Die Steuereinnahmen seien nun tiefer budgetiert.



Zwei Kandidaten für die Schulbehörde

Mit dem Ausscheiden von Präsidentin Herzog und der Wahl von Bühr zum Präsidenten wird ein Sitz in der Primarschulbehörde vakant. Für den freien Posten interessieren sich nun die dreifache Mutter und gelernte Ergotherapeutin Jenny Stark und der zweifache Vater, Berufsschullehrer und Coach Edi Frei. Beide stellten sich an der Versammlung kurz vor. Die Wahl findet am 19. Mai an der Urne statt.