Die Sirnacher Fasnacht ist weit herum einzigartig Am Donnerstag eröffnet um 18.51 Uhr die Sirnacher Fasnacht. Präsident Marco Meuri verspricht Spektakel.

Die Zapfämannli-Clique ist fester Bestandteil der SiFa-Eröffnung. (Bild: Olaf Kühne)

Marco Meuri wirkt entspannt. Kurz vor der Eröffnung der Sirnacher Fasnacht (Sifa) beantwortet der langjährige Präsident die Frage nach dem Stand der Vorbereitungen mit einem kurzen: «Wir sind bereit!»

SiFa-Präsident Marco Meuri (Mitte) mit Moderator Oliver Kühn bei der Fasnachtseröffnung 2017. (Bild: Olaf Kühne)

Weil der Sirnacher Dreitannensaal wie gewohnt Dreh- und Angelpunkt der grössten Hinterthurgauer Fasnacht ist, und die Operette Sirnach in diesem Jahr keine Aufführungen zeigt, habe man auch dort die Vorbereitungen frühzeitig abschliessen können, ergänzt Marco Meuri.

Wer die Sirnacher Fasnacht bereits kennt, wird auch in diesem Jahr keine grossartigen Überraschungen erleben. Dies ist aber nicht mangelnder Kreativität des Vereinsvorstandes geschuldet, sondern durchaus so gewollt. Die Sifa ist mit Gründungsjahr 1993 ein relativ junger Anlass. «Wir wollen Tradition reinbringen», sagt Marco Meuri, «und setzen deshalb bewusst auf Bewährtes. Unsere Besucherinnen und Besucher schätzen unsere Konstanz.»

Mit Bewährtem meint Meuri nicht zuletzt den morgigen Donnerstag. Ist es doch insbesondere der Eröffnungsanlass auf dem Kirchplatz, welcher die Sifa weit herum einzigartig macht. Eine Sirnacher Eigenheit – und tatsächlich bereits traditionell – sind hierbei natürlich die Zapfämannli und die Füürbesen. Dieses Jahr ist zudem die Komik-Akrobatikgruppe Konterschwung mit von der Partie. Quasi das Markenzeichen der Sirnacher Fasnacht ist aber die Muschelfee, heuer verkörpert durch Joy Kayser.

Für ihren Auftritt zur Sifa-Eröffnung lassen sich die Organisatorinnen und Organisatoren Jahr für Jahr etwas besonderes einfallen; meist passend zum Fasnachtsmotto. Und weil dieses 2020 «Superhelden» lautet, sagt Marco Meuri: «Ihr Auftritt am Donnerstagabend wird spektakulär.»

Als Höhepunkt der Sifa benennt Meuri indes dem Umzug am Samstag. 57 Gruppen und Wagen haben sich angemeldet. Laut dem Präsidenten eine perfekte Zahl. «Wir haben in der Vergangenheit festgestellt, dass 60 Gruppen und Wagen die oberste Limite für unseren Umzug sind», sagt er. «Alles darüber zieht den Anlass zu sehr in die Länge.» Für die angemeldeten Wagen mussten deren Betreiber vorab Fotos einreichen. «Wir wollen keine sogenannten Bar-Wagen», sagt Meuri bestimmt. «Also beispielsweise keine Container, in denen einfach getrunken wird, die nach aussen aber wenig bieten.» Schliesslich wolle man in erster Linie für die Zuschauer attraktiv sein.

Zuletzt nennt Meuri dann doch noch eine Neuerung: «Den Feen-Wagen haben wir komplett neu aufgebaut – rund 400 Stunden Arbeit stecken darin.»