Die Schulbehörde der Sek Halingen oberhalb von Matzingen tritt komplett zur Wiederwahl an Wenn das Stimmvolk will, gibt es keine Wechsel in der Behörde der Oberstufe von Matzingen, Thundorf und Stettfurt. Kontinuität in der Führung und der strategischen Ausrichtung der Schule seien damit gewährleistet.

Die Sekundarschulanlage Halingen aus der Luft. (Bild: Olaf Kühne)

(red) Kommendes Jahr geht die laufende Legislatur zu Ende. Die Schulbehörde der Sekundarschulgemeinde Halingen, welche die Gemeinden Matzingen, Thundorf und Stettfurt abdeckt, hat den Termin für die Gesamterneuerungswahlen auf das Wochenende vom kommenden 28. und 29.November festgelegt. Ein zweiter Wahlgang würde am 6. und 7.März 2021 durchgeführt. Dies ist einer Medienmitteilung der Behörde zu entnehmen. Die Wahl findet laut Gemeindeordnung an der Urne statt.

«Erfreulicherweise stellen sich alle bisherigen Amtsinhaberinnen und Amtsinhaber für eine weitere Amtsperiode zur Wahl.»

Markus Müggler, Schulpräsident. (Bild: Andreas Taverner)

So heisst es in der Mitteilung. Damit sei Kontinuität in der Führung und der strategischen Ausrichtung der Schule gewährleistet, was in der aktuellen Lage mit ungewissen Veränderungen und neuen Ansprüchen ein grosser Vorteil ist. Indes wird bei der Rechnungsprüfungskommission eine Stelle neu zu besetzen sein. Zudem braucht es in diesem Gremium auch zwei neue Ersatzmitglieder (Suppleanten). Die Schulbehörde besteht aus dem Präsidium und drei weiteren frei gewählten Mitgliedern sowie je einem delegierten Mitglied der Schulbehörden der Primarschulgemeinden Matzingen, Stettfurt und Thundorf. Zur Wiederwahl stehen also Markus Müggler, Präsident, Iris Amrein aus Stettfurt, Reto Gantenbein aus Matzingen und Tamara Hangartner aus Thundorf. Wahlvorschläge sind bis spätestens 5.Oktober (55.Tag vor dem Abstimmungstermin) bei der Sek-Schulverwaltung, Thundorferstrasse 72, 9548 Matzingen, einzureichen, damit sie in der offiziellen Namensliste Aufnahme finden.

