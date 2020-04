Die schiefe Birke: Im Björkhus in Frauenfeld bieten drei Frauen Kunst-Workshops an

Die Leidenschaft der Frauenfelderin Natascha Schai ist die Aquarellmalerei. Ihre Mutter Iris Schai ist Floristin und ihr Gotti Sonja Zuliani widmet sich in ihrer Freizeit der Malerei und Bildhauerei. Die drei kreativen Frauen wollen etwas weitergeben, deshalb bieten sie im Björkhus in Frauenfeld Kunst-Workshops an.