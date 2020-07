Die Pandemie ist schuld: Mit dem Swiss-Derby in Frauenfeld geht eines der bekanntesten Schweizer Pferderennen auch heuer über die Bühne, aber erst im Herbst

Rennvereinpräsident Christoph Müller erklärt, was es in Coronazeiten braucht, damit im September Pferderennen auf der Grossen Allmend in Frauenfeld stattfinden können.