Sirnach Die Neue kommt gut an: Sirnach feiert Bibliothek mit einem Tag der offenen Tür Im Rahmen des 25-Jahr-Jubiläums der Politischen Gemeinde Sirnach fanden am Samstag ein Tag der offenen Tür in Bibliothek, Jugendtreff, Elternberatung und Mittagstisch statt.

Die Sirnacher Bevölkerung geniesst das perfekte Wetter am Tag der offenen Tür.

Schon zum Beginn laufen am Samstagmorgen der Kuchen- und Grilladenverkauf auf Hochtouren. Bei herrlichem Wetter zieht es viele Interessierte zur Bibliothek, deren Mitarbeiterinnen fleissig Bücher ausleihen und gelesenes Schriftgut zurücknehmen.

«Dass das Interesse am rundum erneuerten Haus derart gross ist, freut mich. Es ist ein absolut gelungenes Projekt, welches wir hier realisiert haben», sagt Gemeindepräsident Kurt Baumann.

«Dass dies einst ein ehrwürdiger Altbau war, glaubt man heute kaum noch, derart modernisiert ist es geworden.»

Baumann erinnert daran, dass das Haus von der Gemeinde im Jahr 2016 für 1,4 Millionen Franken gekauft worden ist. «Der Sirnacher Souverän sprach dann im Jahr 2019 den Kredit in der Höhe von rund zwei Millionen Franken, damit wir den Umbau für eine neue Nutzung starten konnten.» Termine, Qualität und Kosten wurden eingehalten und im Sommer 2020 konnten die Bauarbeiten beendet werden. «Die Bibliothek, der Jugendtreff im Untergeschoss, die Mütter- und Väterberatung und der Mittagstisch freuen sich auf möglichst grossen Zulauf», sagt das Gemeindeoberhaupt.

Gemeindepräsident Kurt Baumann freut sich über das grosse Interesse am Tag der offenen Tür und stellt den Besuchern Chronist Peter Rüesch und Moderator Oliver Kühn (von rechts) vor. Bild: Christoph Heer

Am Samstag entwickelt sich ein reges Kommen und Gehen. Viele Interessierte wollen einen Einblick in die Räumlichkeiten erhaschen und wollen mit dabei sein, wenn der dritte Band der Sirnacher Chronik vorgestellt wird. Hierfür konnte mit Peter Rüesch ein Chronist engagiert werden, der die Gemeinde in- und auswendig kennt.

«Als langjähriger Gemeindeschreiber und Verwaltungsleiter ist Peter Rüesch geradezu prädestiniert, die neuste Chronik zu schreiben, und er hat das mit einem riesigen Aufwand hervorragend erledigt», sagt Kurt Baumann. Die ersten Exemplare wechselten sogleich den Besitzer, während Moderator Oliver Kühn mit Peter Rüesch und Kurt Baumann über die dritte Chronik (für die Jahre 1997 bis 2020) sinniert. Die Jugendlichen spielen derweil im Jugendtreff Büchsenwerfen Tischfussball oder Tischtennis, während sich andere genüsslich im Freien bei Grilladen und Durstlöscher aufhalten.

Ein Jubeltag sicher auch für Carmen Asprion. Die Bibliotheksleiterin hatte mit ihrem Team alle Hände voll zu tun – denn, und das ist auch gut so, ist Lesen bis heute eines der wichtigsten Hobbys, auch für Herr und Frau Sirnacher.