Frauenfelderinnen und Frauenfelder feiern den «Tag der Nachbarn» in einer Light-Version

Jeweils am letzten Freitag im Mai findet der «European Neighbours’ Day» statt. Initiiert wurde er von der in Brüssel ansässigen «European Society of Local Solidarity». Der erste «Tag der Nachbarn» (TdN) ging 1999 in Paris über die Bühne. Die Idee verbreitete sich schnell. 2004 stiess Genf dazu, 2007 feierten die Nachbarn erstmals in Zürich. Den ersten TdN in der Ostschweiz gab es 2016 in St. Gallen. Schweizweit sind es heute 25 Städte. (red)