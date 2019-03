Glosse Die Macht der Gewohnheit Murgspritzer: Derzeit lässt eine Baustelle eine der Frauenfelder Hauptverkehrsadern austrocknen. Im Mai geht es mit einer noch grösseren Baustelle weiter. Auch dann wird sich das aktuelle Schauspiel wiederholen. Samuel Koch

Samuel Koch. (Bild: PD)

Ja, was braucht es seit Montag für starke Geduldsfäden für jene, die mit ihrem motorisierten Vehikel quer durch die Stadt fahren. Die Baustelle beim Erchingerhof lässt mit der Zürcherstrasse eine der drei Frauenfelder Hauptverkehrsadern bis Mitte Mai austrocknen. Selbst die zuständigen Behörden erwarteten ein Chaos.

Gesagt, voll und ganz eingetroffen. Zu Hauptverkehrszeiten reiht sich in der Innenstadt – noch mehr als sonst (!) – Fahrzeug an Fahrzeug an Fahrzeug. Ist die Baustelle am Erchinger­hof zu Ende, folgt an St. Galler­strasse/Marktstrasse die nächste. Anderer Ort, gleiches Schauspiel. Der Mensch ist einfach gestrickt und erliegt der Macht der Gewohnheit. Dabei hat doch jeder in seinem Keller ein Velo herumstehen.