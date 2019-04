«Die Lust am Besitz ist zurückgegangen»: Die Eschliker Galerie widmertheodoridis schliesst

Die letzte Ausstellung trägt den Titel «Room 105» und erinnert an alle der insgesamt 104 Ausstellungen der Galerie widmertheodoridis in Zürich und Eschlikon.

Der Adel lässt grüssen. Wer die Galerie widmertheodoridis in Eschlikon betritt, steht sogleich im Bann einer überlebensgrossen Fotografie. Der deutsche Künstler Holger Maass hat mit diesem Bild den deutschen Adligen Prinz Ferfried von Hohenzollern verewigt. Dieser guckt den Betrachter mit einer Eindringlichkeit an, als würde er gleich einen Knicks erwarten. Das ist ein Werk in der letzten Ausstellung der Galerie widmertheodoridis in Eschlikon. Sie versammelt noch einmal Werke von Künstlern sämtlicher 104 Ausstellungen, die seit der Eröffnung der Galerie 2005 zu sehen waren – zuerst in Zürich, dann in Eschlikon.

Die Vielfalt ist grossartig, was allerdings die Gefahr von Unübersichtlichkeit in sich birgt. Deshalb haben die beiden Galeristen Werner Widmer und Jordanis Theodoridis die Werke nach thematischen Sparten geordnet – wie «Porträts», «Vergänglichkeit» oder «Lust und Spielerei». Ein Gang durch die breit gefächerte Ausstellung bringt ein Wiedersehen mit alten Bekannten des Hauses, etwa Simone Kappeler, Othmar Eder oder Bildstein/Glatz. (hü)

