«Die Leute kommen gerne zu uns»: Appenzeller Bahnen ermöglichen, dass am Bahnhof in Islikon weiterhin Beratung und Billettverkauf möglich sind Die Zeit der Ungewissheit für Vreni Zügers Drittverkaufsstelle in Islikon ist vorbei. Ab 2021 greifen ihr die Appenzeller Bahnen unter die Arme.

Der Bahnhof Islikon beherbergt seit über 20 Jahren das Reisebüro von Vreni Züger. Bild: Reto Martin

(14. Dezember 2017)

Ablaufdatum per Ende Dezember 2020. Dieses Szenario drohte der SBB-Drittverkaufsstelle von Vreni Züger, die ihr Reisebüro am Bahnhof Islikon seit über 20 Jahren betreibt. Denn die SBB beabsichtigten vor drei Jahren, sämtliche Drittverkaufsstellen per Ende 2020 nicht mehr zu unterstützen, was zu Widerstand führte, bis nach Bundesbern.

Kanton fädelt den Deal ein

Zwar fruchteten die diversen Vorstösse nicht, um die SBB zur Weiterführung zu bewegen, darunter jener der schweizweit tätigen IG Stationshalter, wozu auch die Drittverkaufsstelle in Ermatingen gehört. Vreni Züger feiert nun aber in Islikon einen Neustart, denn ihr Reisebüro kann sie dank eines Engagements der Appenzeller Bahnen (AB) ab Anfang 2021 weiterführen. Die AB sind im Thurgau bestens bekannt, sie betreiben die Frauenfeld-Wil-Bahn.

Eingefädelt hat die Zusammenarbeit die kantonale Abteilung Öffentlicher Verkehr, wie Vreni Züger sagt. Erleichtert ergänzt sie:

Vreni Züger, Inhaberin Züger Reisen am Bahnhof Islikon Bild: PD

«Und sie läuft auf unbestimmte Zeit.»

Dafür erhalte ihr Reisebüro weiterhin eine kleine Provision. Viel wichtiger sei für sie jedoch, dass sie für ihre Kundschaft weiterhin Einzel- sowie Mehrfahrtenbillette oder Abonnements verkaufen und die Kundschaft beraten kann. «Die Leute kommen dafür gerne zu uns nach Islikon», sagt sie.

Gemeinde steuert Geld für Verkaufsgerät bei

Für personalisierte Fahrkarten wie beispielsweise Juniorkarten, Mitfahrkarten, Halbtaxabonnement und Generalabonnements benötigt Züger und ihre Mitarbeiterin Jacqueline Brugger ein paar Tage Vorlaufzeit. Nebst der AB kann Züger Reisen auch mit der Unterstützung der Gemeinde Gachnang rechnen, die sich zur Hälfte an den Kosten fürs Verkaufsgerät beteiligt.

Am Samstag, 19. September, ab 10 Uhr will Züger Reisen die neue Zusammenarbeit feiern, mit einem Info-Apéro.