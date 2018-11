Die Krux mit der Zahlungsmoral: Die Braunauer zahlen ihre Krankenkassenprämien zu spät Die Politische Gemeinde Braunau rechnet mit einem Minus im Budget 2019. Das Positive an der Budgetgemeinde von Freitagabend war die hohe Beteiligung von über zehn Prozent. Christoph Heer

Gemeindepräsident David Zimmermann am Rednerpult, daneben seine Behördenkollegen. (Bild: Christoph Heer)

Viel zu diskutieren gab es nicht an der Braunauer Budgetgemeindeversammlung. Gemeindepräsident David Zimmermann berichtete, dass der Voranschlag 2019 bei einem Aufwand von 2,542 Millionen Franken mit einem Minus von 221000 Franken rechnet. So weit, so gut. Keine Fragen, keine Anregungen, will heissen: Einstimmig genehmigt. Ebenso bei Antrag, den Steuerfuss auf den bisherigen und tiefen 49 Prozent zu belassen. Zimmer sagte zu den 56 anwesenden Stimmberechtigten:

«Die Politische Gemeinde beschränkt ihre Ausgaben weiterhin auf das Nötigste.»

«Dass der heute anwesende Souverän eine Beteiligung von über zehn Prozent beträgt, freut mich ungemein. Insgesamt zählt Braunau aktuell nämlich 550 Stimmberechtigte.»

Zimmermann informierte über mehrere geplante Projekte, welche allesamt einen schönen Batzen kosten werden. Das Projekt der neuen Turnhalle etwa steckt noch in den Kinderschuhen. «Die Primarschule und die Politische Gemeinde möchten die Möglichkeiten prüfen, eine neue Turnhalle zu erstellen. Für die Projektierung haben wir dahingehend 30000 Franken budgetiert. Zudem besteht bereits eine Projektgruppe, in dieser sind je zwei Mitglieder der Primarschulbehörde und des Gemeinderates.» Zimmermann wusste zudem, dass auch der Spielplatz (100000 Franken), eine Strassensanierung (100000 Franken) und die Erstellung einer Urnenwand (62000 Franken) viel Geld kosten werden.

Unerwartetes Glanzresultat bei Einbürgerung

Dass Ausgaben, Kredite, Projekte und dergleichen stets für Diskussionen sorgen, ist bekannt. Unzufrieden ist man aber laut Gemeindepräsident Zimmermann mit der Zahlungsmoral der Braunauer Bevölkerung.

«Man könnte fast meinen, dass das nicht fristgerechte Bezahlen der Krankenkassenprämien als neuer Volkssport einhergeht.»

Diese Nachlässigkeiten kosteten eine grosse Stange Geld und wären sicherlich zu vermeiden oder zumindest zu verringern, meinte Zimmermann.

Ihren persönlichen Glückstag hatten am Freitagabend zwei Frauen. Während Gemeinderätin Connie Krüsi zum Schluss der Versammlung mit Blumen beschenkt wurde, was mit ihrem Geburtstag zu tun hatte, sorgte Kristin Oehler-Steiner für das Glanzresultat schlechthin. Ihrem Einbürgerungsgesuch stimmten 56 Stimmberechtigte zu – also 100 Prozent.

4. Dezember, Turnhalle Braunau: öffentlicher Infoanlass zum Thema Windpark.