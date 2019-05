Die Islikoner Medizinaltech-Firma Jossi AG hebt umsatzmässig ab

Zur Jossi Holding AG gehören zwei in Islikon ansässige Firmen, die beide auf dem Gebiet der Medizinaltechnik tätig sind und gemeinsam 150 Mitarbeiter und Lehrlinge beschäftigen. Die im Jahr 1957 gegründete Jossi AG entwickelt und fertigt Präzisionsgeräte im Kundenauftrag. Sie ist an drei Standorten tätig: in Islikon, Wängi sowie mit einer Tochterfirma in Tschechien. Die Jossi Orthopedics AG ging 2009 aus der Jossi AG hervor. Sie produziert Komponenten für orthopädische Implantate, wobei innovative Fertigungstechnologien eingesetzt werden. (red)