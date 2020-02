Die Hüttwiler Bauern proben den Aufstand gegen 354 Naturobjekte im Schutzplan Infoveranstaltung von politisch Hüttwilen: Hitzige Diskussionen gab es am Montagabend zum neuen Inventar der Naturobjekte.

Gemeinderat Daniel Bauer (hinten) erklärt zwei Einwohnern den Entwurf des zukünftigen Zonenplans. (Bild: Mathias Frei)

«Immer hackt man auf uns Bauern rum und immer sind wir an allem schuld.» Im Gegensatz zum Schulzimmer, wo es um den Kiesabbau geht, und dem Singsaal (Raumplanung) wird es im Foyer laut. Es geht um den Schutzplan der Naturobjekte. Rote Köpfe ob des Inventars, das eine Basis sein kann für den neuen Schutzplan. Bislang waren auf Hüttwiler Gemeindegebiete 90 schützens- respektive erhaltenswerte Naturobjekte eingetragen. Das können Einzelbäume sein, Feuchtgebiete, Waldränder oder Gewässer. Neu sind es 354 Objekte.

Kiesabbau: Umzonung im Sommer vors Volk Kaum Wellen schlug am Infoabend das Thema Kiesabbau. Nachdem sich bisherige Kiesgebiete erschöpfen, sollen drei neue Plangebiete angegangen werden. Involviert sind Hüttwilen, Warth-Weiningen und Uesslingen-Buch. Die Abbaugebiete sind im kantonalen Richtplan. Zudem gibt es einen gemeinsamen Kiesabbau-Richtplan der drei Gemeinden. Die Hüttwiler stimmten bereits 2011 einer Umzonung von Landwirtschafts- zu Abbauzone zu – im Gegensatz zu Uesslingen-Buch. Aufgrund des koordinierten Verfahrens wurde damals die Umzonung zurückgezogen. Derweil ist die Anpassung in Warth-Weiningen bereits rechtskräftig. Bei der öffentlichen Auflage vergangenen November ist in Hüttwilen und Uesslingen-Buch je eine Einsprache eingegangen. Gemeindepräsident Zehnder rechnet damit, dass die Umzonung in der Rechnungsgemeinde nächsten Juni zur Abstimmung kommen kann. (ma)

Betroffene Landwirte fürchten, dass eine Unterschutzstellung die Bewirtschaftung von Kulturland erschweren oder sogar verhindern könnte. Die Entschädigungen für die Naturobjekte würden den Mehraufwand in keine Weise rechtfertigen.

Komplexe Themen, die genügend Zeit brauchen

Politisch Hüttwilen organisiert regelmässig Infoveranstaltungen über Themen, die später einmal an einer Gemeindeversammlung zur Abstimmung kommen. Am Montagabend geht’s im Hüttwiler Primarschulhaus um die Themen Raumplanung, Kiesabbau und Naturobjekte-Schutzplan.

«Das sind komplexe Themen, aber die Zeit an den Gemeindeversammlungen für ausführliche Informationen respektive Diskussionen fehlt.»

So erklärt es Gemeindepräsident Hanspeter Zehnder. Und wie sich an diesem Abend herausstellt, besteht bei den rund 60 Interessierten durchaus noch Informations- und Diskussionsbedarf.

Gemeindepräsident Hanspeter Zehnder. (Bild: Donato Caspari)

Andreas Bohren, in Hüttwilen wohnhaft und vom Thurgauer Vogelschutz sowie der Pfyner Biologie Mathis Müller haben vom Gemeinderat Anfang 2018 den Auftrag erhalten, die Naturobjekte auf Gemeindegebiet zu erheben und zu inventarisieren. Der daraus zu erstellende Schutzplan wird später öffentlich aufliegen und schliesslich vom Kanton genehmigt. Nach den Diskussionen fasst Gemeindepräsident Zehnder zusammen: «Wir werden die Schutzplan-Naturobjekte nun in Gesprächen bereinigen und dann öffentlich auflegen.» Aber man sei in dieser Sache nicht extrem unter Zeitdruck.

Umzonungen zugunsten des Gewerbes geplant

Ein anderes Thema betrifft die Raumplanung auf Gemeindegebiet. Hanspeter Woodtli vom St.Galler Planungsbüro Strittmatter Partner AG erläutert zum einen den Richtplan, zum anderen die konkreten Anpassungen im Zonenplan. Bei Letzterem sollen in Hüttwilen der westliche Ortseingang wegen der Landi-Erweiterung in Arbeitszone und der östliche Ortseingang bei den Schweineställen in Dorfzone mit Gestaltungsplanpflicht umgezont werden. Zudem soll die Siedlung Steimürli zur Dorfzone werden. In Nussbaumen ist zu Gunsten der Firma Keller am östlichen Ortseingang Arbeitszone geplant. Weiter soll eine Brache am südlichen Dorfrand zur Landwirtschaftszone umgezont werden.

Was den neuen Zonenplan betrifft, so werden Stimmen laut, die eine möglichst lange Frist zur Einsichtnahme der Pläne fordern, auch online. Zehnder befürwortet dieses Vorgehen. Die Ortsplanung sei derzeit in der kantonalen Vorprüfung. Durchaus realistisch sei eine Abstimmung an der Budgetgemeinde im Dezember.