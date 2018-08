Junger Sirnacher klettert an der WM in Moskau Fabrice Rohner gibt heute in Moskau sein Début an einer Nachwuchs-Weltmeisterschaft. Dieses Jahr startete der 15-jährige mit mehreren Finalteilnahmen an Europacups international so richtig durch. Tim Frei

Fabrice Rohner kletterte am Jugend-Europacup im italienischen Bruneck auf Platz zwei. (Bild: PD)

«Das war eine grosse Herausforderung», sagt Fabrice Rohner mit Blick auf das vergangene Jahr. Das Sirnacher Klettertalent musste damals wegen Wachstumsfugenproblemen in den Mittelfingern für rund fünf Monate pausieren. Sein Durchhaltewillen wurde auf die Probe gestellt: «Ich konnte nicht an die Kletterwand, durfte keinen Griff anfassen, das war sehr hart», so der 15-Jährige.

Ihm blieb nichts anderes übrig, als Ausdauer und Kraft zu trainieren. Das fiel laut seiner Mutter Isabel stark ins Gewicht: «Fabrice braucht Menschen um sich, er trainiert nicht gerne alleine.»

Zweiter Platz in Italien

Rohner scheint aus der schwierigen Phase viel Positives mitgenommen zu haben. Anders ist nicht zu erklären, dass er dieses Jahr international so richtig durchstartete: Nebst seiner erstmaligen Teilnahme an der Nachwuchs-EM in der Disziplin Bouldern schaffte er an drei Europacups den Sprung in den Final – im italienischen Bruneck reichte es gar zum zweiten Platz.

Auch national verbuchte er mit dem Meistertitel im Bouldern in seiner Altersklasse U16 einen Erfolg. Dieser kam jedoch nicht überraschend: In allen drei Kletterdisziplinen Speed, Lead und Bouldern wurde er auf den Stufen U12 und U14 bereits zum Schweizer Meister gekürt.

Start in allen drei Disziplinen

Mit diesen starken Leistungen an internationalen Wettbewerben hat sich Rohner, seit 2017 Teil der U16-Nationalmannschaft, für die Jugend-WM in Moskau qualifiziert. Er wird in allen drei Kletterdisziplinen starten. Im Lead, seiner Lieblingsdisziplin, rechnet er sich seine besten Chancen aus. «In dieser Disziplin möchte ich es in den Final schaffen.»

«Ich bin sehr stolz auf meine Leistungen im 2018 und meine erstmalige WM-Teilnahme», sagt Rohner, der am Mittwoch mit der Nationalmannschaft in die russische Metropole geflogen ist.

Im Ferienplausch zum Klettern gekommen

Bereits im Alter von sieben Jahren begann der Hinterthurgauer mit dem Klettern. Nachdem er in der Kletterhalle St. Gallen einen Ferienplausch-Kurs im Klettern besucht hatte, war seine Freude am Sport so gross, dass er nicht mehr darauf verzichten wollte. «Das Adrenalin dabei und in der Höhe zu sein, reizte mich sehr», so Rohner.

Für seine Mutter war ein weiterer Faktor ausschlaggebend: «Er verfügt über eine ausgeprägte Feinmotorik.» Mit acht Jahren folgte bereits der erste Wettkampf. «Ich wollte mich schon immer mit Anderen messen», so Rohner. «Diesen Ehrgeiz habe ich wohl von meinem Vater.» Auch sonst bewegt er sich auf den Spuren des Vaters, welcher der Junioren-Nati im Schwimmen angehörte.

Um es auf internationalem Niveau bis in diese Klasse zu schaffen, musste und muss Fabrice Rohner viele Opfer bringen. So trainiert er seit Jahren sechs bis sieben Mal in der Woche. In seinen ersten Jahren kletterte er oft noch vor Schulbeginn in einem zu Hause eingerichteten Boulder-Raum. Jetzt hat er kaum mehr Zeit dafür. Klar ist: Bei diesem Trainingspensum kommt die Freizeit mit Kollegen zu kurz. «Das vermisse ich – insbesondere im Sommer, wenn meine Freunde in der Badi sind.» Doch sobald er am Klettern sei, würde er dies vergessen.

Noch Mühe, mit Druck umzugehen

Der Hinterthurgauer sieht vor allem im Mentalen Verbesserungspotenzial. Er hat noch Mühe mit dem Druck, am Tag X seine Leistung abzuliefern. «Einerseits setze ich mich selber unter Druck. Andererseits geschieht das auch von aussen – wenn andere Athleten an Wettkämpfen herausposaunen, dass der erste Platz sowieso für mich reserviert sei.»

Im Training zeigt er seine Leistung «schon fast wie im Schlaf» und klettert wie aus einem Guss. Am Wettkampf dann mag ihm das nicht mehr gelingen: «Ich verkrampfe mich dann oft. Wahrscheinlich, weil ich es einfach nicht vermasseln möchte.»