Thurgau Weiler fallen aus der Bauzone: Die «heisse Kartoffel» ist nach drei Jahren am Ziel Der Thurgau hat in der Vergangenheit viele seiner Weiler den Bauzonen zugewiesen. Nun muss er auf Geheiss des Bundes zurückrudern. Der Grosser Rat spricht sich dafür aus, finanzielle Härtefälle unter den Grundeigentümern zu mildern.

Zogen am selben Strick: Regierungsrat Dominik Diezi und Stephan Tobler, Präsident der Raumplanungskommission.

Immer wieder wurde am Mittwoch im Grossen Rat das Bild von der «heissen Kartoffel» bemüht, die angepackt worden sei und jetzt endlich auf dem Teller liege. Gemeint ist eine jahrzehntealte Pendenz, die der Kanton vor sich her geschoben hatte. Weil im Thurgau bundesrechtswidrig in Kleinsiedlungen Bauzonen erlassen worden sind, war der Kanton vom Bund mehrfach dazu aufgefordert worden, quasi den rechtmässigen Zustand wiederherzustellen − und solche Bauzonen wieder aufzuheben. Selbstredend mit grossen finanziellen Konsequenzen für die Eigentümer der betroffenen Grundstücke.

Weil sie sich getraute, die heisse Kartoffel in die Hand zu nehmen und damit den gestrigen Zieleinlauf im Parlament erst ermöglichte, erhielt am meisten Anerkennung eine Abwesende: die ehemalige Baudirektorin Carmen Haag, die Ende Mai aus der Kantonsregierung ausgeschieden ist. Auch ihr Nachfolger Dominik Diezi lobte seine Vorgängerin ausdrücklich wegen «ihres grossen Engagements» für das rund drei Jahre dauernde politische Projekt.

Zuerst ein Sturm der Entrüstung

Dass sich am Mittwoch im Grossen Rat die Reihen sämtlicher Fraktionen hinter der Vorlage schlossen, war alles andere als absehbar. Vor drei Jahren setzte vorerst ein Sturm der Entrüstung ein über die Bevormundung durch Bundesbern und eine angeblich zu willfährige Kantonsregierung.

In einem langen Verfahren mit unzähligen Diskussionen und Sitzungen ist es dann jedoch gelungen, die Reihen wieder zu schliessen. So dass nun sämtliche Fraktionen für Eintreten votierten. Da und dort allerdings mit immer noch hörbarem Zähneknirschen. Ob man eine gute Lösung gefunden habe, werde sich erst noch zeigen, monierte etwa Mathias Tschanen (SVP, Müllheim). «Dafür haben wir in Bundesbern wieder mit Gehorsam auf uns aufmerksam gemacht.» Sein Parteifreund Pascal Schmid lehnte den Kompromiss rundweg ab:

Pascal Schmid, Kantonsrat SVP (Weinfelden) PD

«Faktisch handelt es sich um eine Enteignung.»

Der Spielraum sei zu wenig ausgenützt worden, kritisiert Schmid. «Offenbar galt das Motto Augen zu und durch.»

Kanton geht von 25 Härtefällen aus

In der klaren Mehrheit waren aber die Stimmen, welche nicht nur das vorbildliche Vorgehen von Regierung und Verwaltung lobten, sondern auch den nun gefundenen Kompromiss. «Für Maximallösungen war der Zug bereits abgefahren», stellte die Grüne Karin Bétrisey (Kesswil) fest. Und Regierungsrat Diezi versicherte:

«Wo Spielraum war, haben wir den genutzt.»

Die entsprechende Richtplanänderung wurde mit 89 zu 17 Stimmen genehmigt.

Gleichzeitig war jedoch allen klar, dass es bei der nun folgenden Auszonung von Bauland und dem damit einhergehenden Wertverlust Verlierer geben wird. Rund 300 Kleinsiedlungen sind überprüft worden, mit dem Resultat, dass 160 Hektaren ausgezont werden müssen. Um Härtefällen vorzubeugen, wurde gestern als flankierende Massnahme ein neues Gesetz in erster Lesung beraten, das die finanzielle Abmilderung von Härtefällen ermöglicht. Die Regierung hatte das ursprünglich nicht vorgesehen, liess sich dann aber überzeugen. Gemäss Abklärungen ist von 25 solcher Fälle auszugehen.

In der Kommissionsberatung wurde eine Obergrenze von 150000 Franken pro Härtefall ins Gesetz geschrieben. Aber auch, dass die Regierung im Einzelfall darüber hinausgehen kann. Das Gesetz sei für ausgesprochene Härtefälle gedacht, so Diezi, «wenn jemand in echte Not gerät». Es enthalte viel Spielraum für massgeschneiderte Lösungen.