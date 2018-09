Kommentar Die Grenze der direkten Demokratie ist überschritten Leitartikel zur Volksinitiative «Schutz der Arbeitersiedlung Thurfeldstrasse» in Weinfelden. David Angst

David Angst, Chefredaktor der "Thurgauer Zeitung".

Am 25. November stimmt die Gemeinde Weinfelden über eine Volksinitiative zum Erhalt der Arbeitersiedlung an der Thurfeldstrasse ab. Eine Siedlung, die dann vielleicht gar nicht mehr existiert. Was ist schiefgelaufen?

In der Mitteilung des Gemeinderats steht eigentlich alles, was man wissen muss: «Am 28. November 2017 erteilte der Gemeinderat Weinfelden die Abbruchbewilligung für die Wohnhäuser Thurfeldstrasse 2 bis 12. Der vom Thurgauer Heimatschutz gegen diese Bewilligung erhobene Rekurs wurde vom Departement für Bau und Umwelt am 20. August 2018 abgewiesen. Da der Heimatschutz diesen Entscheid nicht an die nächste Instanz weiterzog, ist die Abbruchbewilligung in Rechtskraft erwachsen. Dies bedeutet, dass der Liegenschaftenbesitzer über eine gültige Abbruchbewilligung verfügt. Er kann die Häuser an der Thurfeldstrasse somit per sofort abbrechen.

Dummerweise haben Gegner des Abbruchs eine Volksinitiative eingereicht, welche verlangt, die besagten Häuser unter Schutz zu stellen. Und dummerweise haben der Gemeinderat und das Gemeindeparlament diese Initiative für gültig erklärt. Und somit könnte es am 25. November zu einer Volksabstimmung kommen, die obsolet ist, weil die Häuser, um die es darin geht, gar nicht mehr stehen.



Im Grunde hätten die Weinfelder Behörden diese Initiative für ungültig erklären müssen. Im Wegweiser durch die Thurgauer Verfassung von Philipp Stähelin wird zwar darauf hingewiesen, dass die Gültigkeitskontrolle mit einer «gewissen Zurückhaltung» auszuüben sei. Im Sinne eines «in dubio pro populo» (im Zweifel für das Volk) seien Begehren, deren inhaltliche Zulässigkeit zweifelhaft erscheine, dem Volk vorzulegen, sofern eine rechtskonforme Interpretation denkbar und nicht völlig ausgeschlossen sei. Das heisst, falls es nicht objektive, unüberwindliche Hindernisse gebe.

Genau ein solches unüberwindliches Hindernis baut sich hier aber auf. Wenn der Eigentümer von seiner rechtsgültigen Abbruchbewilligung Gebrauch macht, wird die Initiative obsolet. Und selbst wenn die Häuser am 25. November noch stehen, ist diese Abstimmung sehr fragwürdig.

Der Grundsatz «in dubio pro populo» ist hoch zu halten. Aber allmächtig ist das Volk nicht – auch wenn dies gelegentlich propagiert wird. Die direkte Demokratie stösst dort an ihre Grenzen, wo verfassungsmässig garantierte Grundrechte tangiert sind. Und genau das ist hier das Problem. Die Initianten gingen von der irrigen Meinung aus, dass man mit einer Volksinitiative alles verlangen dürfe.

Diese Initiative verletzt die Rechtssicherheit und das Eigentumsrecht eines Individuums, indem sie einen nach geltendem Recht getroffenen Entscheid rückgängig machen will. Die Abbruchgenehmigung der Gemeinde wurde vom Departement für Bau und Umwelt bestätigt. Sie entspricht dem geltenden Gesetz zum Schutz und zur Pflege von Natur und Heimat. Diesen Entscheid will die Initiative aushebeln.



Wenn wir solche Initiativen zulassen, haben wir bald keine Rechtssicherheit mehr. Irgendwann wird einer mit einer Volksinitiative verlangen, dass seinem Nachbarn der Führerausweis entzogen wird – nur weil es ihn stört, dass dieser frühmorgens durchs Wohnquartier fährt. Natürlich ist dieses Beispiel etwas weit hergeholt. Aber es scheint Leute zu geben, die glauben, man könne alles verlangen, wenn man nur genug Unterschriften vorweise.

In Weinfelden versucht nun der Gemeinderat den schwarzen Peter dem Heimatschutz zuzuschieben, weil dieser seinen Rekurs nicht weitergezogen hat. Dieser Vorwurf erscheint etwas paradox, denn der Gemeinderat hat ja selber den Abbruch der Häuser bewilligt. Er hätte dem Parlament einfach noch beantragen müssen, die Initiative aus dem Verkehr zu ziehen – um damit eine gegenstandslose Volksabstimmung zu verhindern