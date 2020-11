Matzinger Gemeindeschreiberin wechselt nach Aadorf Die Nachfolgerin von Manuela Fritschi heisst Sandra Kleindl. Die aktuelle Matzinger Gemeindeschreiberin tritt ihre neue Stelle in Aadorf Anfang Februar 2021 an.

Sandra Kleindl, neue Aadorfer Gemeindeschreiberin. Bild: PD

Der Aadorfer Gemeinderat hat seine neue Gemeindeschreiberin gefunden. Wie die Behörde mitteilt, hat sie sich aus über zwanzig Bewerbungen für Sandra Kleindl entschieden. Die Wängemerin, die derzeit in gleicher Funktion in Matzingen tätig ist, wird ihre neue Stelle am 1.Februar 2021 antreten.

Kleindl folgt in Aadorf auf Manuela Fritschi, welche wiederum Anfang 2021 in Sirnach übernehmen wird und die Nachfolge von Beatrix Kesselring antritt. Letztere hat ihre Stelle als Gemeindeschreiberin und Verwaltungsleiterin per Ende August gekündigt und leitet derzeit die kantonale Fachstelle Covid-19.

Sharon Kuster

neue Mitarbeiterin der Einwohnerdienste Aadorf. Bild: PD

Die Aadorfer Gemeindeverwaltung kann zudem ein zweites neues Gesicht begrüssen: Sharon Kuster aus Wigoltingen wird per 1. Januar ihre Stelle als Mitarbeiterin der Einwohnerdienste antreten. Sie hat im vergangenen Sommer ihre Lehre als Kauffrau bei der Stadtverwaltung Frauenfeld abgeschlossen.