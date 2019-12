Die Frauenfelder Zuckerfabrik dampft bis nach Neujahr

Wenn die Rübenverarbeitung wie jetzt geplant am Sonntag, 5.Januar, zu Ende ist, wird das Werk Frauenfelder an 106 Tagen in Betrieb gewesen sein, so lange wie noch nie zuvor. «Ja, es ist ein Rekord», sagt Pfauntsch. Die bisher längsten Kampagnen waren 2011 und 2014 mit je 103 Tagen. Neu ist auch, dass die Fabrik erstmals über den Jahreswechsel Rüben verarbeitet. (hil)