Aadorf, Eschlikon und Münchwilen erhalten ein Repair Café

Die Idee des Repair Cafés ist vor rund zehn Jahren erstmals in den Niederlanden in einer kleinen Stiftung umgesetzt worden. Nun erreicht sie den Hinterthurgau. Im Herbst steht die Eröffnung an drei Standorten an: am 21. September im Gemeinde- und Kulturzentrum Aadorf, am 19. Oktober im Theorielokal der Dreifachturnhalle Waldegg und am 23. November in der Mehrzweckhalle Wallenwil. Die Lokale sind an diesen Tagen jeweils von 10 bis 14 Uhr geöffnet.

Die Initianten erhalten von den drei Gemeinden Unterstützung in Form der Räumlichkeiten und eines Beitrags für die Werbe-Flyer. Zudem stellt die Stiftung für Konsumentenschutz die Marke Repair Café und Werbematerialien zur Verfügung. Derzeit sind die Hinterthurgauer Repair Cafés als Privatinitiative organisiert. «Für später können wir uns aber die Gründung eines Vereins vorstellen», sagt Kurt Egger.