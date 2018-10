Die FDP Thurgau geht mit dem Strom Für die FDP Thurgau ist die E-Mobilität kein Öko-Thema, sondern ein gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Megatrend. Nationalrat Brunner will sich damit aus der fossilen Abhängigkeit befreien und die Freiheit der Verkehrsmittelwahl bewahren. Kurt Peter

Ein strombetriebener Tesla fährt in Horn vor. (Bild: Ralph Ribi)

Für FDP-Kantonsrat Daniel Eugster ist E-Mobilität «ein Megatrend». Die FDP müsse dabei agieren nicht reagieren. Der Thurgau sei überdurchschnittlich motorisiert, das Potenzial der Elektromobilität entsprechend hoch, sagte Eugster am Montag an der FDP-Mitgliederversammlung in der Amriswiler Garage Stahel. «2016 wurden 163 Elektrofahrzeuge neu zugelassen, der Markt wächst.» Eugster stützte sich auf den Grundlagenbericht über die E-Mobilität im Thurgau, der seit dem 31. Mai vorliegt.

Bis zu 65 Prozent Elektroautos im Jahr 2035

Das ambitionierteste Szenario gehe von einem Marktanteil im Jahre 2035 von 30 bis 65 Prozent elektrisch betriebener Fahrzeuge aus. Wichtige Massnahmen seien eine Umstiegsprämie, die Planung der Infrastruktur, die Sensibilisierung und der Einbezug des EKT. Während sich die meisten Automobilisten ein schnelles Aufladen wünschten, sei es wichtig, das langsame, gesteuerte Laden in den Fokus zu stellen, um die Netze nicht zu überlasten.

Für FDP-Nationalrat Hansjörg Brunner war klar: «Elektromobilität verschafft uns die Chance, aus der fossilen Abhängigkeit herauszukommen». Die Wirtschaft brauche neue Lösungen und biete sie auch an. Die Ölkrise der 1970er-Jahre habe dies deutlich gemacht. Für den Garagisten Hansjörg Stahel war klar, «dass E-Mobilität einer der Punkte ist, welche die Zukunft bestimmen». Er sehe aber auch Probleme im Vertrieb: «Tesla beispielsweise gibt die Fahrzeuge direkt an die Kunden ab, Elektromobilität wird die grossen Player stärken.»

«Unabhängig von der Art des Antriebs wollen wir uns die Freiheit nehmen, so zu fahren, wie wir wollen», meinte Brunner. Damit sei klar, dass der Verkehr auch in Zukunft viele Fragen aufwerfe. Erfahrungen aus der E-Mobilität müssten noch mehr gesammelt werden, erklärte Eugster. Ihm fehlten die Pioniere, die Projekte anpackten.