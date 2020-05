Onlinetalk und Videobotschaft von Bundesrätin Karin Keller-Sutter: Die etwas andere Jubiläumsversammlung

Die Feier findet 2021 statt



(art) Die Jubiläums-Generalversammlung der Industrie- und Handelskammer (IHK) Thurgau ging zügig vonstatten. Die 59 online anwesenden Stimmberechtigten konnten per Mausklick über die Geschäfte abstimmen, was sie auch bei allen mit einem Ja-Stimmen-Anteil zwischen 97 und 100 Prozent taten. Christian Neuweiler, Unternehmer und Präsident der IHK Thurgau, betonte, dass die Krise auch Positives hervorgebracht habe – wie die fortschreitende Digitalisierung von Unternehmen sowie das Aufkommen innovativer Geschäftsideen. Auch machten sich viele Firmenchefs vermehrt Gedanken über Themen wie verlässliche Lieferketten und Produktion in der Schweiz, was begrüssenswert sei. Aufgeschoben und nicht aufgehoben sei die für diesen Sommer geplante 150-Jahr-Feier der IHK Thurgau. «Diese findet 2021 statt – somit können Sie sich noch ein Jahr länger darauf freuen», kündigte Neuweiler an. Für die aus dem Vorstand der Industrie- und Handelskammer Thurgau ausscheidenden Otmar Hofer (ehemals BINA und JOWA/Migros/heute Provins) und Alexander von Witzleben (Arbonia AG) rückte neu Andrea Roth (Geobrugg AG) nach; als Vorstand bestätigt wurde Dennis Reichardt (Otto Keller AG). Somit besteht der IHK Thurgau-Vorstand aktuell aus 21 Personen. (art)