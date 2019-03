Die Elektra-Genossenschaft Homburg bereitet sich auf die Öffnung des Strommarktes vor Zehn Jahre besteht sie mittlerweile Und Die Homburger Elektra-Genossenschaft investiert weiterhin kräftig in die Netz- und Zählerinfrastruktur. Und: Erwin Fankhauser wird neuer Ausleser für Strom und Wasser. Martin Sinzig

EGH-Präsident Hansjörg Goldinger begrüsst Erwin Fankhauser als neuen Ausleser für Wasser und Strom. (Bild: Martin Sinzig)

Vor zehn Jahren haben sich sechs kleine Elektras zur Elektra-Genossenschaft Homburg (EGH) zusammengeschlossen. Dieser Schritt sei richtig gewesen, zog Präsident Hansjörg Goldinger an der jüngsten Generalversammlung vor 42 Abonnentinnen und Abonnenten Bilanz. Der jährliche Stromverbrauch habe sich seit 2009 um 15 Prozent oder 1,25 Millionen Kilowattstunden erhöht, berichtete Goldinger. Gründe dafür seien im Wesentlichen die Bautätigkeit und damit der Einwohnerzuwachs im Versorgungsgebiet, aber auch der markante Zubau von Wärmepumpen.

Im Geschäftsjahr 2018 hat die EGH insgesamt 320'000 Franken in die Netz- und Zählerinfrastruktur investiert. Für 2019 sind Bauvorhaben in ähnlichem Umfang geplant. Das grösste Projekt ist die neue Lehrrohranlage an der Klingenbergstrasse, die mit Gemeinde (Wasser) und Swisscom (Glasfaser) in Angriff genommen wird.

Die Hälfte der Zähler sind bereits «intelligent»

Weitere Arbeiten betreffen Verkabelungen, Unterhaltsarbeiten an Trafostationen und die fortschreitende Erneuerung der Zählerinfrastruktur. Bis Ende 2019 sollen gut die Hälfte der 800 Zähler auf intelligente Systeme umgerüstet werden. Die EGH bereite sich so auf Digitalisierung und Marktliberalisierung vor.

Als neuen Ausleser für Wasser und Strom stellte der Präsident Erwin Fankhauser vor. Er folgt auf Salome Preiswerk Guhl. Neu beraten lässt sich die Genossenschaft von Daniel Heinze, einem Informatikspezialisten, der seit 2017 in der Gemeinde wohnt und sich insbesondere mit Smarthome und Elektromobilitätsfragen beschäftigt.