Eschlikon Die dritte Ausgabe des Eschliker Streetfoodfestivals bringt’s Ein ungewollter Standortwechsel bringt dem dritten «Food und Fun» in Eschlikon erstaunlich viele Besucher.

Mehr Fun als Food: Besucher des Eschliker Streetfoodfestivals amüsieren sich. Bild: Christoph Heer

Köstlichkeiten aus aller Welt werden angepriesen und finden reissenden Absatz: Jessica Lombardi vom organisierenden Verein Taste of Paradise weiss zu erklären, warum die dritte Durchführung ein derartiger Erfolg ist. «Nach dieser langen Coronazeit freut man sich, und die Leute wollen einfach wieder etwas unternehmen, feiern, tanzen, essen und eine gute Zeit verbringen.» Natürlich ziehe man erst noch ein genaues Fazit, werde dann aber mit Bestimmtheit von einem überaus erfolgreichen «Food und Fun 2021» berichten können.

«Das Wetter, der neue Standort – an dieser Stelle ein Riesendank an die Firma Schmid, ohne ihre Zusage betreffend Festplatz hätte es kein Food und Fun gegeben – und auch unsere fleissigen Helferinnen und Helfer im Hinter- und im Vordergrund, haben dazu beigetragen, dass wir auf drei tolle Tage zurückblicken können», sagt Lombardi weiter.

Nach der Sandmulde zum Thailänder

Hunger? Kein Problem! Wie wäre es mit einem Schnitzel am Spiess, frisch geklopft, aufgespiesst und mit Panade frittiert? Oder doch lieber ein Pulled Pork Burger frisch aus dem Smoker, eine Currywurst, Fischknusperli oder vielleicht Burritos und Nachos? Also Hunger? Ganz bestimmt nicht hier.

Für einmal gehört die Hüpfburg nicht den Kindern alleine. Bild: Christoph Heer

Die Kinder vergnügen sich derweil auf der Hüpfburg oder in der grossen Sandmulde, doch auch bei ihnen meldet sich ab und an der knurrende Magen. Also ab zum Thailänder. Übrigens, auch Veganer werden verköstigt, man frage nur mal am «VGN Fun»-Stand nach. Da werden nämlich vegane Burger auf Weizen-, Soja- oder Erbsen-Basis, mit hausgemachten veganen Saucen, angepriesen.

Wahrlich ein kulinarisches Paradies, für Jung und Alt, hungrig und durstig, einheimisch oder auswärtig. Des Weiteren werden Kaffees in diversen Ausführungen direkt von einer Barista-Maschine aufgebrüht, Cocktails und Longdrinks werden gemixt und auf der Bühne geht ebenso die Post ab.

Zauberei und Schlagrahm

Das Unterhaltungsprogramm kennt auch keine Grenzen. Partybands wie Schlagrahm, Bünzlikrachers oder Diamonds of Rock sind die akustischen Beilagen zur ganz grossen Kulinarikshow. Als Dessert gibt es eine Portion Zaubershow mit The Jovi und eine Prise Talent mit dem Musikernachwuchs aus der Musik- und Kulturschule Hinterthurgau.

Definitiv ein Wochenendmenu, das es in sich hat. Wer es verpasst hat: nächste Chance in einem Jahr.