Die Digitalbauern aus dem Thurgau: Per Smartphone zur Landmaschine

«FarmX» ist eine Schweizer Plattform für Austausch und Vermietung von landwirtschaftlichen Maschinen und Geräten unter Berufskollegen. Initiiert wurde das Projekt ursprünglich vom jurassischen Bauernverband AgriJura und dem Bundesamt für Landwirtschaft, das die Entwicklung der App finanzierte. Für den Betrieb der Plattform wurde eine GmbH gegegründet, an der nebst dem jurassischen Bauernverband auch Maschinenring Schweiz, die Westschweizer Bauernorganisatin Prométerre und der Software-Entwickler Seccom als Gesellschafter beteiligt sind.

Die App gibt es als Version für Apple- und Android-Geräte. Die Plattform ist seit Mitte Februar freigeschaltet. Seither haben sich schweizweit rund 1000 Landwirte mit knapp 400 Maschinen auf «FarmX» registriert. Maschinenring Schweiz in Wängi betreut die Einführung der Applikation in der Deutschschweiz. «FarmX geht davon aus, dass ihre Plattform bis Ende Jahr der Standard sein wird beim überbetrieblichen Maschineneinsatz», heisst es seitens Maschinenring. (hil)