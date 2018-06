Die Gachnanger Bombe platzt nächste Woche

Ein Stimmbürger wollte an der Gemeindeversammlung in Gachnang wissen, wie es denn um das Bauprojekt «Perron 1» auf dem Areal der einstigen Ami-Teigwarenfabrik in Islikon steht. Im Hinblick auf die anstehende Neugestaltung der Ortsdurchfahrt wäre es doch wünschenswert, wenn Islikon auch von Frauenfeld her ein Falle machen würde, sagte der Stimmbürger. «Die Baubewilligung ist verfallen», antwortete Gemeindepräsident Matthias Müller. Die Bauherren müssen ein neues Baugesuch einreichen. Seit April gilt in der Gemeinde zudem das neue Baureglement. Er wisse nicht, warum das Projekt nicht umgesetzt worden sei. «Die Räumlichkeiten sind offenbar zu gut vermietet», mutmasste Müller. Besitzerin der Liegenschaft ist die Aquintus AG in Gossau SG. (hil)