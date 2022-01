Thurgau Nein-Komitee zur Abschaffung der Emissionsabgabe: «Die Bevölkerung bezahlt die Ausfälle» Ein kantonales Komitee wehrt sich gegen die teilweise Abschaffung der Stempelsteuer. Die Bevölkerung müsste die Zeche für die Steuerausfälle von jährlich 250 Millionen Franken bezahlen.

Lehnen die Streichung der Emissionsabgabe ab (von links): Gewerkschaftsbundpräsident Lukas Auer, Kantonsrat Simon Vogel und Nationalrätin Edith Graf-Litscher. Donato Caspari

Sie haben gemeinsam Referendumsunterschriften gesammelt und am Donnerstag traten sie nun auch gemeinsam auf: Vertreter von Gewerkschaftsbund, SP und Grünen im Kanton Thurgau. Ihre Botschaft: «Nein zum Stempelsteuer-Bschiss».

Hintergrund: Die Emissionsabgabe als eine von drei Stempelabgaben soll nach dem Willen von Bundesrat und Parlament abgeschafft werden. Die Emissionsabgabe wird dann fällig, wenn Unternehmen Eigenkapital aufnehmen, also zum Beispiel Aktien ausgeben.

Historischer Kompromiss wird untergraben

SP-Nationalrätin Edith Graf-Litscher verwies auf den politischen Kompromiss, der in den 90er Jahren geherrscht habe: «Für den Finanzsektor sind die Stempelsteuern das Pendant zur fehlenden Mehrwertsteuer.» Unterdessen werde dieser Kompromiss jedoch untergraben. Falle die Emissionsabgabe weg, habe das einen Steuerausfall von 250 Millionen Franken jährlich zur Folge:

«Gerade im Kontext der Corona-Krise ist das für die Allgemeinheit nicht verkraftbar.»

Die bürgerliche Mehrheit verfolge auf leisen Sohlen das Ziel, die Steuern für grosse Vermögen und Unternehmen immer weiter zu senken. «Die Bevölkerung bezahlt die Ausfälle mit höheren Abgaben, Steuern und Gebühren», so Graf-Litscher.

Vor allem Grossunternehmen profitieren

Eine Abschaffung der Stempelsteuer nütze in erster Linie den in den Kantonen Zürich und Zug ansässigen Grossunternehmen und Banken, sagte der Grünen-Kantonsrat Simon Vogel, «und nicht den kleinen KMU hier im Thurgau». Nur 0,3 Prozent aller Unternehmen hätten in den letzten Jahren eine Emissionsabgabe bezahlt. Zudem sei die Abgabe immer weiter reduziert und die Freigrenze auf eine Million Franken erhöht worden. «Mit einem Satz von einem Prozent ist die Stempelabgabe, zum Beispiel im Vergleich zu den Lohnkosten, auch kein relevanter Faktor für ein Unternehmen.» Die 250 Millionen fehlten umgekehrt für die Bekämpfung der Klimakrise wie etwa den Ausbau der erneuerbaren Energien oder die energetische Sanierung von Gebäuden.

Schmerzhafte Folgen

Von der Abschaffung der Stempelsteuer profitierten nur Reiche und Unternehmen, die in der Krise Profite schöpfen konnten, kritisierte Lukas Auer, Präsident des Thurgauer Gewerkschaftsbunds.

«Für KMU, die für eine Sanierung Neukapital brauchen, besteht jetzt schon ein Freibetrag.»

Die Arbeitnehmenden mit tiefen und mittleren Löhnen würden die Konsequenzen der Einnahmenverluste schmerzhaft zu spüren bekommen, ist Auer überzeugt. «Ist es wirklich unser Ziel, dass nur noch Lohn, Rente und Konsum besteuert werden?»