Sie sagen am 20. Oktober Ja zum Münchwiler Liegenschaften-Verkauf

An einer ausserordentlichen Mitgliederversammlung hat die Münchwiler CVP in der vergangenen Woche über den Verkauf der drei Gemeindeliegenschaften an der Waldeggstrasse beraten. Eine Mehrheit unterstützte den Antrag des Gemeinderates mit einem «Ja, aber», schreibt die Partei in ihrer Mitteilung. Die Strategie des Gemeinderates, zuerst den Verkauf der Liegenschaften zur Abstimmung zu bringen, ohne dass der Standort für den Neubau des Werkhofs bekannt ist, sei kontrovers diskutiert worden.

Mehrheitlich waren sich die Münchwiler Christdemokraten einig, «dass die Abstimmung über den Verkauf der drei Liegenschaften nicht unabhängig betrachtet werden darf». Um Synergien nutzen zu können, müsse sie mit dem Neubau des Werkhofes und der Sammelstelle beim Feuerwehrdepot verknüpft werden.