Glosse Aadorf ist bald Stadt und putzt sich deshalb schon mal raus Südsicht auf das Kosmetikprogramm der grössten Gemeinde im Hinterthurgau.

Bahnhofplatz und Infotafeln sind gleich zwei Baustellen der Aadorfer Verschönerungskur. Archivbild: Olaf Kühne

9198 Einwohnerinnen und Einwohner zählte Aadorf Ende 2020. Die definitiven Zahlen für Ende 2021 liefert der Kanton erst im Februar. Weshalb die Aadorfer Einwohnerkontrolle nicht einfach auf das Summenzeichen ihrer Excel-Tabelle klicken kann, wissen wir auch nicht.

Olaf Kühne Bild: Peter Pfistner

Es spielt aber auch keine Rolle. Denn aktuell hat Aadorf bestimmt einige Einwohner mehr als noch vor einem Jahr. Wegen reger Bautätigkeit, überbordenden Immobilienpreisen in den Städten, und weil es sich in Aadorf einfach gut leben lässt – wie man so hört.

Aadorf ist also schnurstracks auf dem Weg, eine Stadt zu werden; was wir an dieser Stelle schon wiederholt festgestellt haben. Nun ist diese Erkenntnis auch im Aadorfer Gemeinderat angekommen, der sich wohl bald Stadtrat nennen darf.

Jedenfalls will man in Aadorf, dass es mit den Neuzuzügerinnen und Neuzuzügern auch noch klappt, wenn man die Stadtgrösse erreicht hat. Mit «Am Puls der Schweiz» hat man längst den passenden Slogan, auf den sogar Zürich neidvoll blickt. Gut, die Züzis sind «World Class. Swiss Made.» – dafür haben sie ein kontaminiertes Kunsthaus an der Backe.

Aadorf hingegen putzt sich fleissig fürs Stadtwerden raus. Im November haben sie sich einen neuen Bahnhofplatz gegönnt. Weil der aber 2,9 Millionen Franken kostet, müssen sie nun woanders sparen: Für die neuen Infotafeln an den Ortseingängen liegen nur noch 30'000 Franken drin. Und damit diese Investition auch ein paar Jahrzehnte hält, schreiben sie bestimmt präventiv schon mal Stadt drauf. Zumindest Energiestadt sind sie ja bereits.