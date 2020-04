Die Arbeitslosenzahl steigt im Kanton Thurgau auf 2,4 Prozent Die Coronavirus-Krise wirkt sich negativ auf die Arbeitslosenzahlen aus. Per 31.März zählt der Kanton Thurgau 3682 arbeitslose Personen; im Februar waren es 3413. Die Zahl der Arbeitslosen erhöhte sich damit im März 2020 um 269.

Mehr Thurgauer müssen zurzeit aufs RAV. Bild: Chris Iseli

(red/lsf) Gegenüber Februar erhöhte sich im Kanton Thurgau die Zahl der Arbeitslosen im März um 269. Die die Arbeitslosenquote stieg von 2,2 Prozent auf 2,4 Prozent. So hoch war sie letztmals im Februar 2018. Die Anzahl Stellensuchender erhöhte sich innert Monatsfrist um 375 Personen, von 6024 im Februar auf 6399 im März. Die Quote der Stellensuchenden liegt aktuell bei 4,1 Prozent; sie stieg damit ebenfalls um 0,2 Prozent.

Im Jahresvergleich zeigt sich die Zunahme der Arbeitslosen deutlich. Im März vor einem Jahr lag die Arbeitslosenquote bei 1,9 Prozent, also 0,5 Prozent tiefer als aktuell. Konkret waren damals 3014 Personen als arbeitslos registriert. Gegenwärtig sind es 668 Personen mehr. Stellensuchende gab es per 31.März 2019 5614 bei einer Quote von 3,6 Prozent. Innerhalb eines Jahres stieg die Anzahl Stellensuchender um 785 und die Quote um 0,5 Prozent.

Kurzarbeitsentschädigung nicht für gekündigte Angestellte

Um Arbeitslosigkeit speziell während der anspruchsvollen Coronavirus-Situation zu verhindern und Arbeitsplätze zu erhalten, nutzen viele Arbeitgeber die Möglichkeit der Kurzarbeitsentschädigung. Im März sind beim AWA über 4000 Gesuche eingegangen. Dennoch verlieren aktuell zahlreiche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ihre Stelle. Das Amt für Wirtschaft und Arbeit weist darauf hin, dass Unternehmen keine Kurzarbeitsentschädigung erhalten für Angestellte, denen gekündigt worden ist.

Fach- und Hilfsfunktion gleich betroffen

Die aktuelle Zunahme der Arbeitslosenzahlen von Februar bis März 2020 wirkt sich prozentual gleichermassen auf Personen in einer Hilfsfunktion wie auf Personen in einer Fachfunktion aus. Konkret sind dies 1987 (+154) Arbeitslose in einer Fachfunktion und 1361 (+105) in einer Hilfsfunktion. Bei den arbeitslos gemeldeten Kaderleuten stieg die Anzahl von 211 auf 227 (+16). Ein Abgang von 5 Jugendlichen ist bei den aktuell 57 arbeitslosen Lehrlingen zu vermelden.

Kleinerer Anstieg bei Ausländern

Der Anstieg der Arbeitslosenzahlen wirkt sich bei Schweizern stärker aus als bei ausländischen Personen. Die Anzahl arbeitsloser Schweizern stieg von Februar bis März um 166, von 1588 auf 1754; bei Ausländern um 103, von 1825 auf 1928. Bezüglich Altersklassen sind prozentual die 50 bis 64-Jährigen am meisten betroffen. Der Anteil der 15 bis 24-Jährigen blieb bei 12,4 Prozent (aktuell 458 Personen); bei den 25-49-Jährigen sank er um 0,6 Prozent auf 55,6 Prozent (2047 Personen) und bei den 50 bis 64-Jährigen stieg er um 0,6 Prozent auf 31,9 Prozent (1173 Personen). Gleich blieb die Altersgruppe 65 und älter mit 0,1 Prozent (4 Personen).

Dauer der Arbeitslosigkeit

2480 der Arbeitslosen (Anteil 67,4 Prozent) sind 1 bis 6 Monate lang beim RAV arbeitslos gemeldet. 787 Personen (21,4 Prozent) sind 7 bis 12 Monate arbeitslos und 415 (11,3 Prozent) länger als ein Jahr. Von Februar bis März verkleinerte sich der Anteil der Personen, die länger als 1 Jahr arbeitslos sind, um 0,4 Prozent. Mit minus 0,1 Prozent sank auch der prozentuale Anteil der zwischen 1 bis 6 Monaten betroffenen Arbeitslosen leicht. Hingegen stieg der Anteil derjenigen Personen, die 7 bis 12 Monate arbeitslos sind, um 0,7 Prozent.